Ligue des champions : l'OM se relance en battant le Sporting Lisbonne (4-1)

L'OM s'est imposé face au Sporting Lisbonne (4-1), mardi soir, en Ligue des champions. Les Marseillais se relancent après deux défaites dans la compétition.

Elle va faire beaucoup de bien cette victoire. Dos au mur après deux défaites, l'OM s'est relancé mardi soir en Ligue des champions en s'imposant face au Sporting Lisbonne (4-1). Les Marseillais, qui avaient pourtant encaissé un but dès la première minute de jeu, devront désormais confirmer au Portugal contre ces mêmes Lisboètes.

Les hommes d'Igor Tudor peuvent enfin souffler. Avec cette deuxième victoire seulement sur les 18 dernières rencontres dans la compétition, Marseille fait le plein de confiance. Alors oui, les mauvaises langues retiendront que les Marseillais avaient très mal commencé en encaissant un peu après 51 secondes de jeu par Trincao et qu’il a profité d’un carton rouge d’Antonio Adan, le portier du Sporting très tôt (23e).

Une confirmation attendue la semaine prochaine

Sauf que les Phocéens, avant cette expulsion, avaient brillamment réagi par Alexis Sanchez (13e) - premier but de l'OM dans le jeu en Ligue des Champions depuis... 2013 - et Amine Harit (16e), qui ont profité d’un début de soirée compliquée pour le gardien de Lisbonne.

La doublure Franco Israel n'a pas fait mieux, en ratant sa sortie sur un corner, offrant un but à Leonardo Balerdi (28e), avant de céder devant Chancel Mbemba (85e).

Avec un calendrier dense, avec dès samedi la réception d'Ajaccio qui doit lui permettre de consolider sa place en haut de tableau de Ligue 1, l'OM, qui devra surtout confirmer la semaine prochaine au Portugal, n'a ensuite pas forcé son talent ni brûlé trop d'énergie.

«On savait qu’ils étaient très dangereux offensivement et ils nous ont eu dès le début du match sur la première situation, a confié Mattéo Guendouzi. On a eu un très bon pressing ce qui nous a permis d’avoir de nombreuses occasions. On est contents d’avoir gagné car on connaît la mauvaise série. Maintenant, tout est encore possible.» Il reste en effet trois matchs à l'OM pour tout renverser et pourquoi pas accrocher une place en huitième de finale de C1.

Seule ombre au tableau, la sortie du latéral droit Jonathan Clauss sortir sur blessure après 32 minutes de jeu.