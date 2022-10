Affaire Paul Pogba : la demande de remise en liberté de Mathias Pogba refusée

Mis en examen et placé en détention provisoire pour tentative d'extorsion en bande organisée, Mathias Pogba a vu sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire être refusée par la justice, selon les informations du Parisien.

Mathias Pogba reste en détention provisoire. Incarcéré depuis le 17 septembre dernier et mis en examen pour tentative d’extorsion de fonds en bande organisée dans l’affaire Paul Pogba, il a vu sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire, effectuée par la voix de son avocat, être refusée par la justice. Ce rejet a été motivé par la série d’une trentaine de vidéos publiée automatiquement le 23 septembre dernier sur les réseaux sociaux. Ces vidéos ont été considérées comme de nouvelles pressions exercées envers le joueur de la Juventus Turin.

Dans une ordonnance du 29 septembre, relayée par Le Parisien, il est indiqué que «des vidéos montrant le mis en examen ainsi que de multiples messages (…) contenant des formes renouvelées de pressions à l’égard de Paul Pogba ont été publiées le 23 septembre sur des comptes Twitter et TikTok habituellement utilisés par l’intéressé. Ces récents éléments interrogent de façon d’autant plus grave sur l’implication de ce dernier, ses intentions vis-à-vis du plaignant et sur son positionnement par rapport aux faits pour lesquels il est mis en examen».

Dans ces vidéos, Mathias Pogba avait notamment accusé son frère d’avoir eu recours à un marabout, notamment contre Kylian Mbappé lors d’un match de Ligue des champions en 2019. Il a également affirmé que Paul Pogba a dans son entourage «des criminels et des délinquants», dont il se serait servi «pour se protéger dans la rue et (…) pour qu’ils fassent couler le sang». Il a aussi reproché à l’ancien joueur de Manchester United de ne pas venir en aide sur le plan financier à certains membres de leur famille, préférant s’acheter des bijoux de grande valeur.