Ligue des champions : composition, arbitre, programme TV… Tout savoir sur Benfica-PSG

Vainqueur de ses deux premiers matchs, le PSG se déplace, ce mercredi, à Lisbonne pour affronter Benfica, qui a également remporté ses deux premières rencontres, lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette confrontation entre les deux leaders du groupe H.

La composition probable du PSG

Donnarumma – Danilo Pereira (ou Mukiele), Marquinhos, Sergio Ramos – Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar.

L’arbitre

L'Espagnol Jesus Gil Manzano dirigera ce match entre Benfica et le PSG. Agé de 38 ans, il arbitre en Liga depuis une dizaine d’années et a officié lors de 15 matchs de Ligue des champions au cours de sa carrière. Et il a déjà dirigé le champion de France en titre. C’était la saison dernière face à Bruges. Le club de la capitale s’était largement imposé au Parc des Princes avec des doublés de Kylian Mbappé et Lionel Messi (4-1). Il a également arbitré Benfica à cinq reprises, notamment en avril dernier lors de la défaite en quart de finale aller contre Liverpool (1-3).

Le stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du stade de la Luz. Et le défi sera de taille pour Marquinhos et ses coéquipiers, qui pourront compter sur le soutien de 3.200 supporteurs dans les travées de l’enceinte lisboète. Car, dans l’histoire, aucun club français ne s’est imposé sur cette pelouse. Le club de la capitale, entraîné à l’époque par Laurent Blanc, s’était d'ailleurs incliné sur ce terrain, déjà en phase de poules de la Ligue des champions, en 2013. Et les Parisiens gardent un très mauvais souvenir du stade de la Luz. Car c’est dans cette enceinte qu’ils ont perdu la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich en août 2020 (0-1).

La dynamique du PSG

En championnat comme en Ligue des champions, le PSG est toujours invaincu cette saison. Les hommes de Christophe Galtier ont remporté leurs deux premiers matchs sur la scène européenne contre la Juventus Turin (2-1) et le Maccabi Haïfa (1-3). En Ligue 1, le club de la capitale, qui reste sur une victoire contre Nice (2-1), compte huit succès et un match nul en neuf journées. Et pour ce déplacement au Portugal, le champion de France dispose d’un groupe quasiment au complet, hormis les absences de Renato Sanches et Presnel Kimpembe (blessés).

L’adversaire

Tout comme le PSG, Benfica connait un début de saison sans accroc. Le club portugais a remporté ses deux premiers matchs en Ligue des champions face au Maccabi Haïfa (2-0) et sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2). En championnat, la formation lisboète avait remporté ses sept premières rencontres avant d’être accroché, ce week-end, sur le terrain du Vitoria Guimaraes (0-0). Au classement, elle est en tête avec trois points d’avance sur Porto et Braga.

Les enjeux

Avant cette 3e journée, Benfica et le PSG occupent la 1ère place du groupe H avec six points. Et le vainqueur de cette confrontation à Lisbonne prendra seul les commandes de la poule et fera un grand pas vers la qualification pour les 8es de finale, avant le match retour dans une semaine au Parc des Princes.

La diffusion TV

Ce choc du groupe H entre Benfica et le PSG sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et Canal+ Foot.