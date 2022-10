Ligue des champions : un choc sans vainqueur entre Benfica et le PSG (1-1)

Malgré l’ouverture du score magnifique de Lionel Messi, le PSG a été tenu en échec, ce mercredi, sur la pelouse de Benfica (1-1) lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Les deux clubs occupent toujours la tête du groupe H avec sept points chacun.

Il est toujours aussi difficile pour un club français de s’imposer sur la pelouse du Benfica. En déplacement, ce mercredi, à Lisbonne pour la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le PSG n’est pas parvenu à briser la malédiction et devenir la première formation de l’Hexagone à repartir du stade de la Luz avec la victoire. Dans un choc pour la 1ère place du groupe H, le champion de France a été accroché en terre lisboète par l’équipe portugaise (1-1).

Et si cette confrontation n’a accouché d’aucun vainqueur, elle aurait pu basculer d’un côté de l’autre sans les interventions décisives des deux gardiens. Malmenés dès les premières minutes de la rencontre, les hommes de Christophe Gatlier ont été sauvés par Gianluigi Donnarumma. Et sur l’une de leurs premières incursions dans le camp de Benfica, Lionel Messi a trouvé la lumière au terme d’une action de grande classe menée par le trio d’attaque parisien.

Après avoir hérité du ballon sur le côté droit, l’Argentin a repiqué dans l'axe et s’est appuyé sur Kylian Mbappé qui a remisé sur Neymar. Le Brésilien a lui redonné le ballon au septuple Ballon d’or, qui a déclenché une merveille de frappe enroulée du pied gauche sans contrôle pour inscrire son 8e but de la saison (22e).

Cette réalisation a réveillé les Parisiens tout en atteignant le bouillant stade de la Luz. Mais à moins de cinq minutes de la pause, ils sont retombés dans leur travers entrevus depuis le début de la saison et Danilo Pereira a dévié dans ses propres filets un centre venu de la droite (41e). Et cette fois, Gianluigi Donnarumma, qui a sans doute réalisé son meilleur match depuis son arrivée il y a un an, n’a rien pu faire face aux errements d’une défense parisienne toujours en quête de solidité.

Kylian Mbappé pas dans un grand soir

Si les champions de France, qui auraient dû évoluer en supériorité numérique après une semelle d’Enzo Fernandez sur la cheville de Marco Verratti (45e), ont abordé le second acte avec de meilleures intentions, ils ont buté sur l’arrière-garde et le portier de Benfica. A l’image notamment de Kylian Mbappé (69e), qui a vu son tir enroulé être détourné par Odisseas Vlachodimos. Ce fut l’un des rares éclairs dans la nuit portugaise du champion du monde 2018, loin d’être dans un grand soir et qui n’a pu jouer une nouvelle fois le rôle de sauveur comme samedi dernier face à Nice (2-1).

Avec ce résultat, Benfica et le PSG, toujours invaincus cette saison, restent en tête du groupe H avec 7 points devant la Juventus Turin qui a battu le Maccabi Haïfa grâce un doublé d'Adrien Rabiot (3-1). De quoi promettre un match tout aussi bouillant dans une semaine au Parc des Princes.