Lionel Messi : l’Argentin disputera sa dernière Coupe du monde au Qatar

Dans une interview à la télévision argentine, Lionel Messi a annoncé qu’il disputera la dernière Coupe du monde de sa carrière au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Lionel Messi va vivre ses derniers frissons avec l’équipe d’Argentine dans une Coupe du monde. Agé de 35 ans, le septuple Ballon d'or a annoncé qu’il disputera son 5e et dernier Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). «Si c’est mon dernier Mondial ? Oui, sûrement que oui», a confié l’attaquant du PSG sur Star+. Et à moins de deux mois du coup d’envoi de la compétition, il est impatient d’en découdre, même s’il a une certaine appréhension avec l’envie de bien faire.

«Je compte les jours jusqu'au Mondial, c’est vrai. Il y a un peu d’angoisse et de stress, a-t-il ajouté. On veut que ce soit maintenant. Qu’est-ce qui va se passer, c’est le dernier, comment ça va aller pour nous. D’un côté, on a hâte d’y être, et de l’autre de l’appréhension parce qu’on veut que tout se passe bien».

Car ce sera sa dernière occasion de monter sur le toit du monde, lui qui a enchainé les désillusions en Coupe du monde. Pour sa première participation en 2006, il a vu l’Argentine être éliminée en quarts de finale aux tirs au but par l’Allemagne (1-1, 2 tab 4). Bis repetita quatre ans plus tard en Afrique du Sud avec une humiliation subie face à ces mêmes allemands en quarts de finale (0-4). Et la Mannschaft a joué une nouvelle fois le rôle de bourreau en 2014 au Brésil, cette fois en finale (1-0 a.p.), privant le natif de Rosario du trophée ultime. Enfin, il y a quatre ans, en Russie, Lionel Messi et les Argentins avaient buté en 8e de finale sur l’équipe de France de Kylian Mbappé (3-4).

Et pour ce qui sera son dernier grand rendez-vous international, Lionel Messi croit aux chances argentines de conquérir le Graal, même s’il ne considère par son pays comme le favori de la compétition. «Je ne sais pas si on est les grands favoris, mais l'Argentine est toujours candidate, pour son histoire et ce qu'elle signifie», a-t-il confié. Un sacre à Doha le 18 décembre prochain ferait indéniablement de lui le plus grand joueur de l’histoire.