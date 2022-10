Reims-PSG, 10e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Entre ses deux matchs de Ligue des champions contre Benfica, le PSG se déplace à Reims, ce samedi (21h), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Entre ses deux confrontations face à Benfica en Ligue des champions, le PSG se déplace, ce samedi, sur la pelouse du Stade de Reims pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Et en Champagne, le champion de France tentera de préserver son invincibilité cette saison et ses deux points d’avance sur l’OM en tête du classement. Tout en préparant la réception du club portugais, mardi soir, au Parc des Princes qui pourrait être décisive pour la 1ère place du groupe H.

Pour ce rendez-vous, trois jours après le match nul à Lisbonne (1-1), Christophe Galtier pourrait être tenté de faire tourner son effectif et de laisser souffler certains joueurs comme Lionel Messi, qui a demandé à sortir dans la capitale portugaise. Surtout que le champion de France en titre recevra l’OM la semaine suivante. Hugo Ekitike pourrait ainsi se voir une nouvelle chance de se mettre en valeur contre son ancien club. Nordi Mukiele, Juan Bernat ou encore Fabian Ruiz ont eux aussi de grandes chances d'être alignés au coup d'envoi.

Pour Reims, cette rencontre est déjà cruciale. Le club champenois ne compte qu'une seule victoire depuis le début de la saison et pointe à la 17e place au classement. Troisième plus mauvaise défense du championnat, la formation entraînée par Oscar Garcia s’est surtout distinguée par ses six cartons rouges reçus en neuf rencontres. Mais face aux Parisiens, les Rémois devront avoir les nerfs solides.

Le programme TV

Reims-PSG

Samedi 8 octobre

10e journée de Ligue 1

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Sport 360