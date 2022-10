NBA : l'incroyable droite de Draymond Green sur un de ses coéquipiers à l'entraînement (VIDEO)

Le site américain TMZ vient de publier une vidéo de l’incident opposant Draymond Green à son coéquipier Jordan Poole lors d’un entraînement des Warriors de Golden State, mercredi dernier, dans laquelle on voit l’ailier lui infliger une violente droite au visage.

Bien plus grave qu’annoncé. Dans la journée du jeudi 6 octobre, plusieurs sites américains couvrant la NBA se sont fait l’écho d’une altercation impliquant Draymond Green et Jordan Poole lors d'un entraînement des Warriors de Golden State qui s’était déroulé la veille, mercredi 5 octobre. Interrogés à ce propos, le coach du club champion en titre, Steve Kerr, et le manager général, Bob Myers, ont immédiatement tenu à minimiser l’incident, précisant que le premier avait présenté ses excuses le matin même à son coéquipier, ainsi qu’au reste de l’équipe. Et que le problème serait géré en interne. Bob Myers est même allé jusqu’à déclarer qu’aucune mesure disciplinaire et/ou suspension n’était envisagée.

La vidéo publiée ce 7 octobre par le site américain TMZ, qui montre Draymond Green asséner un violent coup de poing au visage de son coéquipier, pourrait toutefois changer la donne.

Considéré comme une pièce essentielle de la conquête des quatre titres remportés par les Warriors de Golden State ces 7 dernières années – en 2015, 2017, 2018, et 2022 – Draymond Green est réputé pour son fort caractère, et comme un joueur qui n’a jamais craint la confrontation avec ses adversaires. Ou ses coéquipiers (demandez à Kevin Durant).

Selon plusieurs sites américains, l’ailier n’aurait pas apprécié que Jordan Poole, une jeune star montante de l’équipe parti pour signer un juteux contrat à la fin de la saison prochaine, se soit montré arrogant depuis la reprise des entraînements. Green, qui devra lui aussi renouveler son contrat à la fin de la saison, n’aurait pas supporté de le voir fanfaronner sur le terrain.

Steve Kerr, l’entraîneur, et Stephen Curry, la star des Warriors, ont tous deux réfutés l’idée que Jordan Poole s’était montré arrogant de quelque manière que ce soit. Pour Bob Myers, cet incident fait partie de la vie du vestiaire, et de ses aléas, et ne saurait remettre en question la détermination du club à défendre son titre cette saison. «C’est malheureux, je ne vais pas dire le contraire. Cela prendra du temps pour passer outre, mais nous allons y parvenir et aller de l’avant (…). Ce n’est pas la première fois qu’une chose similaire se produit, la première adversité. Nous avons traversé des épreuves comme celle-ci. Ce n’est pas agréable, mais cela fait partie de la NBA et du sport en général», explique Bob Myers.