GP Explorer : le youtubeur Squeezie bat un record d'audience sur Twitch

Ce samedi 8 octobre, Squeezie, Youtubeur Français, ainsi que 21 autres pilotes étaient au départ du circuit Bugatti du Mans à l’occasion du Grand Prix Explorer. Un événement qui a été suivi par plus d'un million de personnes sur le live Twitch.

Un succès. Sur le circuit Bugatti, au Mans, vingt-deux créateurs de contenu sur Twitch et YouTube, se sont affrontés lors d’une course de Formule 4, nommée Grand Prix Explorer. Parmi eux, Domingo, Kaatsup ou encore Gotaga, mais également Squeezie, célèbre Youtubeur à l’initiative de ce projet.

«22 pilotes, 11 écuries 1 grand gagnant». C’est ainsi que cet événement avait été décrit par Squeezie. Cette course, qui a commencé à 8h, a été diffusée tout au long de la journée du samedi 8 octobre, sur la chaîne Twitch de Squeezie.

Record de vues

Et elle a cartonné. Plus d'un million de personnes ont suivi le direct sur la plateforme de streaming. Le Youtubeur a ainsi battu le record de vues d'un live sur une chaîne Twitch francophone. Sur place, plus de 40.000 spectateurs étaient présents pour assister à la course de F4.

OH MY G.. !





MERCI @xSqueeZie !





Ce que tu as organisé avec ce #GPExplorer marquera définitivement l'Histoire du Sport Auto Français !





Cette ambiance, Cette course...



1 Million de gens sur Twitch / 40 000 Pers. dans les tribunes du Bugatti... MAGIQUE ! #RDVau1erVirage pic.twitter.com/sKJbMoBpC5 — Julien FEBREAU (@Julien_FEBREAU) October 8, 2022

Imaginée par Squeezie, elle était composée d’essais libres, de qualifications en quatre temps et de la course.

Durant le live, la présentation était assurée par Doigby, accompagné de Théodort, AnaOnAir ainsi que le pilote Romain Monti. Les streamers Kameto et CODJordan se sont joints à eux pour commenter la course.