Euro 2024 : la France dans un groupe piégeux avec les Pays-Bas, l’Irlande, la Grèce et Gibraltar

L’équipe de France a hérité, ce dimanche 9 octobre, d’un groupe piégeux pour les éliminatoires de l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne, avec les Pays-Bas, l’Irlande, la Grèce et Gibraltar.

Les Bleus devront batailler pour décrocher leur billet pour l’Euro 2024 en Allemagne. S’il n’est pas le plus relevé, l’équipe de France a hérité, ce dimanche, d’un groupe piégeux pour les éliminatoires du prochain Championnat d’Europe, qui sera organisé outre-Rhin (14 juin-14 juillet 2024). Les Tricolores trouveront sur leur route l’Irlande, la Grèce, Gibraltar et surtout les Pays-Bas, qualifiés pour le final 4 de la Ligue des champions.

Les Néerlandais, 8e au classement Fifa, seront bien évidemment les principaux rivaux des Français pour terminer à l’une des deux premières places qualificatives, mais ils devront également se méfier des Irlandais et des Grecs, alors que Gibraltar, qui la France n’a encore jamais affronté, semble être l’adversaire le plus abordable. «C’est un groupe dense, parce qu’il y a les Pays-Bas évidemment. Mais la Grèce et l’Irlande sont deux bonnes équipes. On a un groupe de valeur. (…) Il faudra gagner et être meilleur que nos adversaires», a commenté Didier Deschamps sur la Chaîne L’Equipe, qui avait tout focalisé sur la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Reste également à savoir s’il sera toujours sur le banc de l’équipe de France pour ses éliminatoires qui se dérouleront en matchs aller-retour du 23 mars au 21 novembre. Le sélectionneur tricolore sera en fin de contrat à l’issue du Mondial et son avenir pourrait en grande partie être conditionné parcours des Bleus au Qatar.