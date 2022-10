Formule 1 : Max Verstappen sacré champion dans la confusion au Grand Prix du Japon

Au terme d’un Grand Prix interrompu pendant deux heures à cause de la pluie, Max Verstappen s’est imposé dans la confusion, ce dimanche 9 octobre, au Japon et a décroché son 2e titre de champion du monde consécutif.

Son sacre ne faisait plus aucun doute. Et le peu de suspense qui restait s’est envolé, ce dimanche, dans le ciel nuageux du Japon au terme d’un Grand Prix interrompu pendant deux heures à cause de la pluie et achevé dans la confusion. Vainqueur sur le tracé du Suzuka, après avoir effectué que 28 tours (sur 53), Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1 pour la deuxième année consécutive. Un couronnement un peu dans le chaos, avec de nombreuses péripéties et des points de réglements à maîtriser concernant notamment l'attribution des points, mais qui ne souffre d’aucune contestation tant il a dominé cette saison avec cette 12e victoire (en 18 courses).

Et sa domination s’est encore vérifiée sur la piste détrempée japonaise. Auteur de la pole position, le Néerlandais a parfaitement géré l’interruption et le restart de la course pour contenir Charles Leclerc avant de prendre ses distances avec le Monégasque. Sans être inquiété, il a franchi la ligne d’arrivée devant Charles Leclerc et son coéquipier Sergio Pérez. Avec ses positions, il devait attendre au moins jusqu’au Grand Prix des Etats-Unis à Austin pour être sacré.

Mais, pour avoir coupé un virage dans le dernier tour, le pilote Ferrari a écopé de cinq secondes de pénalité et a donc été rétrogradé à la 3e place offrant le titre à Max Verstappen dans la plus grande des confusions. Il a d’ailleurs été lui-même le premier surpris alors qu’il patientait tranquillement avant de monter sur le podium. «C’est fou, mes sentiments sont partagés, a-t-il réagi. Le premier (titre) était un peu plus émouvant, le deuxième est plus beau.»

Incroyable ! Max Verstappen n'avait pas compris qu'il était champion du monde !





Couronné quatre courses avant la fin, il est ainsi devenu l’un des champions du monde titrés le plus tôt dans une saison. Mais la saison de Max Verstappen n’est pas encore terminée. Il a un titre constructeur à aller chercher pour son équipe Red Bull, mais il a également dans son viseur le record de 13 victoires sur une même saison détenu par Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel 52013). Il pourrait l’égaler dans quinze jours à Austin.