Ligue 1 : l’OM battu, le PSG accroché, Monaco enchaîne à Montpellier... Ce qu’il faut retenir de la 10e journée

A domicile, l’OM a concédé sa première défaite de la saison face à Ajaccio (1-2), alors que le PSG a été accroché sur la pelouse de Reims (0-0). De son côté, Monaco a enchaîné un 5e succès consécutif à Montpellier (0-2). Voici tout ce qu’il faut retenir de la 10e journée de Ligue 1.

Lyon-Toulouse 1-1

La mauvaise série se poursuit pour Lyon. Le club rhodanien a enchaîné, ce vendredi, une cinquième rencontre sans victoire (4 défaites, 1 nul) après son match nul à domicile contre Toulouse (1-1). Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette avaient pourtant rapidement ouvert le score grâce à Tetê (2e) mais ils n’ont jamais réussi à doubler la mise pour se mettre à l’abri et Rafael Ratao a égalisé au milieu de la seconde période (67e). Ce résultat a plongé l’OL encore un peu plus dans la crise et devrait sceller le sort de l’entraîneur Peter Bosz. Laurent Blanc est fortement pressenti pour lui succéder sur le banc des Gones.

Marseille-Ajaccio 1-2

Un de chute pour l’OM. Le club olympien a enregistré sa première défaite de la saison, ce samedi, lors de la venue d’Ajaccio au Vélodrome (1-2). Les Marseillais pensaient avoir fait le plus dur grâce au penalty transformé et au 100e but en Ligue 1 de Dimitri Payet au quart d’heure de jeu (15e). Mais les hommes d’Igor Tudor ont été surpris par Bevic Moussiti-Oko (25e) avant de voir Lucas Balerdi marquer contre son camp en début de seconde période (47e). Ce revers face à la lanterne rouge du championnat est pour le moins mal venu pour les Olympiens avant les déplacements sur la pelouse du Sporting en Ligue des champions puis du PSG.

Reims-PSG 0-0

Paris n’a pas profité du faux pas de Marseille. En déplacement à Reims, le club de la capitale avait l’occasion de prendre cinq points d’avance sur son rival marseillais avant le Classique dimanche prochain contre l'OM. Mais le champion de France a été accroché sur la pelouse du stade Auguste-Delaune (0-0). Alors que Christophe Galtier avait remanié son équipe, laissant Lionel Messi au repos et avec Neymar remplaçant au coup d’envoi, les Parisiens sont apparus trop brouillons et surtout très nerveux. A l’image de Sergio Ramos qui a écopé d’un carton rouge après un accrochage verbal avec l’arbitre (41e). En infériorité numérique, les coéquipiers de Marquinhos ont résisté aux assauts rémois pour repartir avec un point. Et ils devront rapidement retrouver une certaine sérénité avant les réceptions de Benfica en Ligue des champions et de Marseille en championnat.

Montpellier-Monaco 0-2

Monaco revient en force. Après un début de saison laborieux, le club de la principauté a enchaîné, ce dimanche, un cinquième succès consécutif sur la pelouse de Montpellier (0-2) pour se rapprocher du podium. Dans l’Hérault, les Monégasques ont trouvé la faille à quelques secondes de la pause sur une frappe puissante sous la barre de Breel Embolo (45e+1). Et les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont entériné leur victoire à dix minutes du coup de sifflet final grâce à Myron Boadu à la limite du hors-jeu (80e). Philippe Clément et ses joueurs tenteront de signer un 6e succès d’affilée la semaine prochaine face à Clermont alors que les Montpelliérains vont devoir réagir sur le terrain de Lens après cette 4e défaite consécutive.

Angers-Strasbourg à 15h

Brest-Lorient à 15h

Clermont-Auxerre à 15h

Nice-Troyes à 15h

Rennes-Nantes à 17h05

Lille-Lens à 20h45