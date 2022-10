Football : Antoine Griezmann signe officiellement avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2026

L’Atlético de Madrid a officialisé ce lundi le transfert d’Antoine Griezmann jusqu'en 2026. Un accord a été trouvé avec le FC Barcelone.

Un ouf de soulagement. Le club madrilène de l'Atlético a indiqué, ce lundi 10 octobre, avoir trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert définitif d’Antoine Griezmann. Une bonne nouvelle pour le Français.

«L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone sont parvenus à un accord pour le transfert d'Antoine Griezmann, qui depuis l'été 2021 et jusqu'à ce jour jouait pour notre club, prêté par le Barça», a déclaré le club madrilène dans un communiqué. L'Atlético précise sur Twitter que Griezmann a signé «son nouveau contrat qui le liera à (notre) club jusqu'en 2026.»

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @AntoGriezmann. El futbolista francés firmó su nuevo contrato que le vinculará con nuestro club hasta 2026.



Pour rappel, sans l’accord entre les deux clubs, Antoine Griezmann ne pouvait disputer que 30 minutes par match avec les Colchoneros.

La raison ? Une clause dans son contrat de prêt qui stipulait que s’il jouait plus de 45 minutes sur 50% ou plus des matchs de l'Atlético entre juillet 2021 et juin 2023, les Rojiblancos seraient obligés d'acheter le joueur pour 40 millions d’euros.

Finalement, les deux clubs sont tombés d'accord sur un transfert définitif à 20 millions d’euros et 4 millions d’euros de bonus, selon les chiffres confirmés par le président blaugrana Joan Laporta, lors de l'assemblée générale du club dimanche.

Le champion du monde 2018 s'est donc engagé jusqu'en 2026 avec l'Atlético, avec un salaire réduit à 8 millions d’euros nets annuels (contre 12 actuellement) selon la presse. Il avait déjà porté le maillot de ce club de 2014 à 2019.