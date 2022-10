Ligue des champions : composition, arbitre, programme TV… Tout savoir sur PSG-Benfica

Moins d’une semaine après le match aller à Lisbonne (1-1), le PSG reçoit Benfica, ce mardi, pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre.

La composition probable du PSG

Donnarumma – Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira – Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat – Sarabia, Mbappé, Neymar

L’arbitre

Michael Oliver sera au sifflet de cette rencontre entre le PSG et Benfica. A 37 ans, l’Anglais est un arbitre expérimenté pour avoir déjà dirigé 23 matchs de Ligue des champions, dont la confrontation entre le Bayer Leverkusen et l’Atlético Madrid cette saison (2-0). Mais il n’a encore jamais arbitré l’équipe parisienne. Au contraire de Benfica qu’il a dirigé en Ligue Europa en mars 2019 lors d’une défaite contre le Dinamo Zagreb (1-0).

Le stade

Le Parc des Princes accueille son deuxième match de Ligue des champions de la saison. Et comme face à la Juventus Turin (291), l’enceinte parisienne fera le plein pour la venue du club portugais. A domicile, et malgré une forte communauté portugaise, le PSG tentera de préserver son invincibilité tout en cherchant à s’imposer pour prendre seul la tête du groupe H.

La dynamique du PSG

Si le PSG est toujours invaincu cette saison, le champion de France est beaucoup moins convaincant dans le jeu et semble retomber petit à petit dans ses travers de la saison dernière. A l’image de sa dernière sortie, ce week-end, à Reims (0-0) marquée par l’expulsion de Sergio Ramos. Les hommes de Christophe Galtier sont apparus très nerveux et se sont une nouvelle fois montrés très brouillons. Une prestation qui n’a rien de rassurante avant la venue du club portugais, d’autant qu’après la rencontre Kylian Mbappé s’est plaint de son positionnement sur le terrain. Et pour ne rien arranger, Paris sera privé de Lionel Messi, touché à un mollet. Renato Sanches, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont également forfaits pour ce rendez-vous.

L’adversaire

Benfica continue de dominer le championnat du Portugal. Trois jours après le match nul contre le PSG (1-1), le club portugais, qui est également toujours invaincu cette saison, a facilement dominé Rio Ave au stade de la Luz (4-2). Au classement, les coéquipiers de Julian Draxler, qui comptent 8 victoires et 1 nul en neuf journées, possèdent toujours trois points d’avance sur le FC Porto.

Les enjeux

A l’issue des matchs allers, le PSG et Benfica, qui n’ont pas réussi à se départager la semaine dernière à Lisbonne (1-1), occupent la 1ère place du groupe H avec sept points. Le vainqueur de cette confrontation sur la pelouse du Parc des Princes prendra seul les commandes de la poule et fera un grand pas vers la qualification pour les 8es de finale avant les deux dernières journées de la phase de groupes.

La diffusion TV

Ce match retour entre le PSG et Benfica sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot.