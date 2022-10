Ligue des champions : le PSG qualifié pour les 8es de finale si…

Le PSG pourrait déjà décrocher, ce mardi, son billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions en cas de scénario favorable face à Benfica et lors de la rencontre entre le Maccabi Haïfa et la Juventus Turin.

Avec sept points, le PSG occupe la première place de son groupe de Ligue des champions. A égalité avec Benfica. Et une semaine après le match nul à Lisbonne (1-1), les deux clubs se retrouvent, ce mardi, au Parc des Princes pour la 4e journée de la phase de poules.

Lors de cette confrontation, le champion de France pourrait déjà décrocher son billet pour les 8es de finale avant même les deux dernières journées. Mais à une seule condition.

Les hommes de Christophe Galtier doivent impérativement s'imposer face à la formation portugaise et, dans le même temps, la Juventus Turin doit s’incliner sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Dans ce cas de figure, avec 10 points, Paris compterait sept longueurs d’avance sur la Juve et le club israélien et serait assuré de terminer à l'une des deux premières places du groupe H avant les deux dernières journées.

Si ce scénario ne se produit pas, le PSG jouera sa qualification pour la suite de la compétition lors de la réception du Maccabi Haïfa (25 octobre) ou sur le terrain de la Juventus lors de la dernière journée (2 novembre).

Le PSG qualifié si…

- Le PSG bat Benfica et la Juventus s’incline dans le même temps contre le Maccabi Haïfa