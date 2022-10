PSG : Christophe Gatlier répond à Kylian Mbappé sur son rôle de «pivot»

A la veille de la réception de Benfica en Ligue des champions, Christophe Galtier a répondu à Kylian Mbappé sur son supposé rôle de «pivot» sur le front de l'attaque du PSG.

Sa sortie n’est passée inaperçue. Après le match nul, samedi, à Reims (0-0), Kylian Mbappé avait posté une «story» sur son compte Instagram qu’il a conclue avec le hashtag «pivot gang». Une manière de relancer la polémique sur son positionnement sur le terrain depuis le début de la saison avec le PSG, lui qui avait déjà fait passer un message lors de la trêve internationale avec l’équipe de France.

Moins de quarante-huit heures plus tard, Christophe Galtier lui a répondu en conférence de presse à la veille de la rencontre face à Benfica en Ligue des champions. Et l’entraîneur parisien a bien conscience du problème. En cause notamment l’arrivée avortée, durant le mercato, d’un attaquant autour duquel Kylian Mbappé aurait pu tourner.

«On a beaucoup parlé avec Kylian en début de saison et j’avais été très attentif à sa déclaration en équipe de France où il a dit se sentir plus à l’aise dans l’animation des Bleus qu’en club. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian quand il a prolongé en mai. Mais on a souvent discuté avec le président et Luis Campos pour avoir un autre profil, avoir quatre attaquants différents pour permettre à Kylian d’évoluer dans sa zone préférentielle. Mais cet attaquant n’est pas venu», a confié Christophe Galtier.

Mais l’ancien coach niçois a tenu à rappeler que le prodige de Bondy était tout à fait capable de s’adapter en rappelant qu’il avait déjà inscrit 11 buts cette saison. «On a d’autres joueurs de classe mondiale mais totalement différents. Neymar et Leo ont une vraie relation avec Kylian. Mais il se retrouve quelques fois dans l’axe et a la sensation d’être un pivot. Avec son intelligence, il peut adapter ses déplacements dans l’animation offensive», a-t-il déclaré.

Christophe Galtier a également souligné le contexte particulier du match à Reims, que Kylian Mbappé a joué «malade», pour justifier la sortie de son attaquant tout en indiquant avoir eu une explication avec lui. «J’en ai longuement parlé avec lui en fin de matinée. On a échangé sur ses attentes», a-t-il assuré précisant être toujours en quête de la solution pour le mettre dans les meilleures dispositions.

«Je cherche à le rassurer en cherchant différentes options. Il échange beaucoup avec moi et le staff et on est très sensible à sa réflexion parce qu’il est un joueur très important pour l’équipe», a-t-il conclu. Et, après avoir été très discret à Lisbonne (1-1), Christophe Galtier aura besoin de lui, ce mardi, face à Benfica.