Equipe de France : N'Golo Kanté forfait pour la Coupe du monde ?

N’Golo Kanté, qui avait fait son retour à l’entraînement il y a quelques jours, est à nouveau à l’arrêt en raison d’un énième souci physique, qui pourrait compromettre sa participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France.

N’Golo Kanté ne sera pas du déplacement en Italie, ce mardi, avec Chelsea pour affronter l’AC Milian en Ligue des champions. Et l’espoir de le voir à la Coupe du monde avec l’équipe de France s’amenuise. Alors qu’il avait repris l’entraînement avec les Blues à la fin du mois de septembre, après une blessure aux ischio-jambiers, le milieu de terrain tricolore est à nouveau à l’arrêt à cause d’un énième pépin physique.

«N’Golo a eu une réaction lors d’un entraînement, donc on attend plus d’informations là-dessus. Ce n’est évidemment pas idéal. C’est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera», a indiqué, lundi, son entraîneur Graham Potter. Si la durée de son absence n’est pas connue, cette rechute n’est évidemment pas bon signe et inquiète forcément à un peu plus d’un mois de la Coupe du monde au Qatar.

Sa présence dans la liste de Didier Deschamps, qui sera connue dans moins d’un mois (9 novembre) apparaît même sérieusement compromise. D’autant qu’il risque d'être à court de compétition, lui qui n’a plus rejoué depuis le 14 août dernier et le match nul de Chelsea contre Tottenham en Premier League (2-2). Pour le champion du monde 2018, le temps est donc plus que jamais compté pour espérer faire partie du voyage au Qatar, où les Bleus défendront leur titre décroché en Russie.