Ligue des champions : le PSG encore accroché par Benfica (1-1)

Comme une semaine plus tôt à Lisbonne, le PSG a à nouveau été tenu en échec par Benfica, ce mardi, lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions malgré l'ouverture du score sur penalty de Kylian Mbappé (1-1).

Quelques heures après les révélations sur les envies de départ de Kylian Mbappé dès le mois de janvier, le PSG était très attendu. Et l’attaquant français aussi. Si le n°7 parisien a trouvé le chemin des filets sur penalty, le club de la capitale a une nouvelle fois été accroché par Benfica lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions comme une semaine plus tôt à Lisbonne (1-1). Un résultat et une prestation aussi décevants que frustrants, alors que le champion de France avait la possibilité de se qualifier pour les 8es de finale en cas de succès après la déconvenue un peu plus tôt de la Juventus Turin sur la pelouse du Maccabi Haïfa (2-0).

Une victoire et une qualification auraient pu ramener un peu de répit et de sérénité au sein du club parisien après les fortes secousses de ce qui est désormais appelé «l’affaire Kylian Mbappé». Au lieu de cela, Paris continue d’avancer sur un fil et sans idée à cinq jours de recevoir l’OM pour un Classique sous haute tension au Parc des Princes. Dans ce contexte, l’accueil réservé par les spectateurs de l’enceinte parisienne à l'enfant de Bondy était d’ailleurs lui aussi très attendu. Et il a été plutôt clément, pour ne pas dire chaleureux.

L'épineux cas Kylian Mbappé à gérer

Sur le terrain, Kylian Mbappé n’a lui pas paru affecté. Il s’est démené sur le front de l’attaque parisienne sans réussir tout ce qu’il a entrepris. Mais il n’a pas tremblé au moment de convertir le penalty obtenu par Juan Bernat à cinq minutes de la mi-temps (39e). Et ce 31e but sur la scène européenne avec le PSG, qu’il a fêté sans retenue, lui a permis d’entrer dans l’histoire du club en devenant le meilleur buteur de la formation parisienne en Coupe d'Europe devant Edinson Cavani.

Mais il n’a pas été suffisant pour permettre aux hommes de Christophe Galtier de s’imposer. Comme trop souvent ces dernières semaines, les Parisiens, privé de Lionel Messi (blessé), se sont montrés brouillons, suffisants et peu inspirés pour, à défaut de doubler la mise, conserver leur avantage. Et ils ont été punis à l’heure de jeu sur un penalty concédé par Marco Verratti et transformé par Joao Mario (62e).

Le PSG jouera donc sa qualification dans quinze jours lors de la venue du Maccabi Haïfa (25 octobre). Mais avant il ne devra pas se manquer contre Marseille et devra surtout gérer l’épineux cas Kylian Mbappé qui, malgré les démentis de Luis Campos et Christophe Galtier, n’aura certainement pas fini de faire parler d’ici là.