PSG : un record battu par Kylian Mbappé contre Benfica ?

Dans un contexte rendu particulier par ses envies de départ, Kylian Mbappé peut battre un nouveau record, ce mardi, lors de la réception de Benfica en Ligue des champions, et devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Coupe d’Europe.

Kylian Mbappé pourrait vivre une soirée très particulière au Parc des Princes. Dans un contexte tendu, en raison de sa volonté de quitter le PSG dès cet hiver, l’attaquant parisien peut devenir seul le meilleur buteur de l’histoire de club de la capitale en Coupe d’Europe en cas de nouveau but, ce mardi, contre Benfica en Ligue des champions. Double buteur contre la Juventus Turin (2-1) puis auteur de l'égalisation face au Maccabi Haïfa (1-3), le champion du monde 2018 a égalé Edinson Cavani avec 30 buts sur la scène européenne sous le maillot parisien (en 46 matchs). Il n'a donc besoin que d’une réalisation pour dépasser l’Uruguayen.

Et s’il trouve le chemin des filets sur la pelouse du Parc des Princes, le natif de Bondy se rapprocherait encore un peu plus du «Matador», qui est le meilleur buteur de l’histoire du club avec 200 buts. Auteur de 11 réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Kylian Mbappé (182 buts) n’est plus qu’à 18 unités du record d’Edinson Cavani.

Ce record était l’un des objectifs de sa saison. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle Kylian Mbappé, désireux de laisser une trace et de marquer l’histoire, a prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier. Mais depuis beaucoup de choses ont changé au point que le n°7 parisien, déçu des promesses non tenues par ses dirigeants et de son positionnement sur le terrain, aurait émis le souhait de partir dès le mois de janvier lors du mercato hivernal.