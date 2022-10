Cyclisme : Pauline Ferrand-Prévot signe dans l’équipe Ineos

Pauline Ferrand-Prévot, quadruple championne du monde de cross-country, a signé pour Ineos Grenadiers à partir de la saison prochaine.

Objectif Paris 2024. La Française Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de VTT, va porter les couleurs d’Ineos Grenadiers la saison prochaine pour préparer comme il se doit les Jeux olympiques dans deux ans.

«Pauline est un talent unique. Son palmarès parle pour elle. Désormais elle cherche à remporter l'or aux Jeux olympiques dans son pays et c'est un domaine dans lequel nous avons connu du succès», a souligné Rod Ellingworth, un des directeurs sportifs de l'équipe Ineos.

