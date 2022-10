Football : après son départ fracassant de Brest, Youcef Belaïli rebondit à Ajaccio

Quelques jours après sa rupture de contrat avec Brest, l’Algérien Youcef Belaïli s’est engagé ce mercredi avec un autre club de Ligue 1, l’AC Ajaccio.

Un rebond très rapide. Après son départ de Brest, l’ailier algérien Youcef Belaïli va rester en Ligue 1 et portera désormais les couleurs de l’AC Ajaccio.

Le club corse, qui a remporté samedi son premier match de la saison en s’imposant à Marseille (1-2), a confirmé la nouvelle lors d'une conférence de presse improvisée.

@ACAjaccio a signé officiellement #belaili qui portera le numéro 92 !





Bravo à Youcef , Ajaccio et à son agent d’avoir finalisé la transaction.





On lui souhaite bonne chance avec le club corse et en sélection#teamdz #aca #ajaccio #ligue1 @Ligue1UberEats #belaili pic.twitter.com/RTdgpRpGb8 — Samir Djabali (@DjabaliSamir) October 12, 2022

«J'ai choisi Ajaccio après avoir discuté avec Andy Delort, il m'a dit que c'est un bon club, a confié Belaïli qui portera le n°92. Après, j'ai pris rendez-vous avec la direction pour parler du club, avant de voir le match contre Marseille (victoire 2-1). Merci au club pour l'accueil. Je veux tout donner, marquer des buts, offrir des passes décisives et réussir en Ligue si Dieu le veut.»

Agé de 30 ans, le champion d’Afrique 2019 aux 44 sélections (9 buts) s’est engagé jusqu'à la fin de la saison 2022-2023.

Pour rappel, il avait quitté le Stade Brestois 29 fin septembre après des rebondissements qui ont même vu de nombreuses rumeurs (saccage dans son appartement, etc) fleurir sur les réseaux sociaux. Au final, les deux parties s’étaient arrangées pour une rupture de contrat. L'international algérien ne se sentant plus épanoui en Bretagne et le club lassé par son comportement.