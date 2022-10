Kylian Mbappé : comment l’Espagne a perçu les envies de départ de l’attaquant français

L’Espagne n’a pas manqué de réagir aux envies de départ de Kylian Mbappé dès le prochain mercato hivernal, seulement cinq mois après avoir prolongé son contrat avec le PSG.

L’Espagne est très attentive à la situation de Kylian Mbappé. Et elle n’a évidemment pas manqué de réagir aux velléités de départ de l’attaquant français. Affecté par les promesses non tenues par les dirigeants parisiens au moment de sa prolongation au PSG en mai dernier et son positionnement sur le terrain, il aurait demandé à quitter le club dès le mois de janvier. Ce rebondissement aussi soudain que retentissant a suscité de nombreuses réactions au sein de la presse sportive ibérique.

A commencer par Marca, qui a révélé les envies de départ de Kylian Mbappé. Le journal a notamment pointé du doigt l’attitude du prodige de Bondy. «Sois clair une fois pour toutes», a-t-il écrit sur sa Une. Et de rajouter que le Real Madrid, que Mbappé avait finalement éconduit pour prolonger à Paris, «ne changera pas sa feuille de route». En clair, le champion d’Espagne n’aurait pas l’intention de recruter le champion du monde 2018 dans l’immédiat. De toute façon, le PSG ne le laisserait pas partir au Real et «n’ouvrira la porte qu’à Liverpool» en cas de transfert.

#LaPortada Mbappé, aclárate de una vez: la exclusiva de @marca provoca un terremoto mundial pic.twitter.com/8zqRq3SGAB — MARCA (@marca) October 11, 2022

De son côté, AS, l’autre journal madrilène, s’est montré beaucoup plus indifférent, consacrant sa Une à Antonio Rudiger et son visage en sang après son but égalisateur de la tête contre le Shakhtar Donestk en Ligue des champions. Le quotidien catalan Sport a lui donné sa priorité au match du FC Barcelone contre l’Inter Milan, consacrant néanmoins une place importante au nouveau feuilleton Kylian Mbappé. Enfin, Mundo Deportivo n’évoque même pas le sujet sur sa Une. Mais ce revirement risque de continuer de faire couler beaucoup d'encrer aussi bien en France qu’en Espagne, et partout en Europe.