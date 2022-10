Kylian Mbappé : pourquoi l’attaquant du PSG sera à Madrid aujourd'hui

Au lendemain des révélations sur ses envies de départ du PSG dès le mois de janvier, Kylian Mbappé sera à Madrid, ce mercredi, avec plusieurs de ses coéquipiers, pour assister à une corrida.

Un déplacement qui ne devrait pas passer inaperçu. Au lendemain des révélations sur sa volonté de quitter le PSG dès le mois de janvier, Kylian Mbappé est attendu, ce mercredi, en Espagne et plus précisément du côté de Madrid. Mais il ne sera pas question de négociations avec le Real en vue d’un éventuel transfert. Si l’attaquant français se déplace dans la capitale espagnole, c’est pour assister à une corrida. La radio espagnole COPE a confirmé sa présence à la Corrida de la Hispanidad aux arènes de Las Ventas.

Et il ne fera pas le déplacement seul puisqu’il devrait être accompagné de Sergio Ramos, mais aussi de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne seront pas pressés pour rentrer car ils seront en repos ce jeudi et ne reprendront l’entraînement que vendredi pour préparer le Classique contre l’OM, programmé dimanche soir au Parc des Princes.

Ce n’est pas la première fois que le champion du monde 2018 se déplace à Madrid alors que son avenir est au cœur de l’actualité. En mai dernier, avant de prolonger son contrat avec le PSG, il s’était déjà rendu là-bas pour accompagner Achraf Hakimi. «J’étais à Madrid parce que Achraf Hakimi m’a demandé d’y aller avec lui», avait-il assuré. Et d’ajouter : «Je le referai probablement.» Ce sera le cas ce mercredi mais a priori sans l’international marocain.