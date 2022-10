Ligue des champions : vainqueur du Sporting (0-2), l'OM enchaîne et se retrouve deuxième de son groupe

L’OM s’est imposé sur la pelouse du Sporting Lisbonne (0-2), mercredi soir lors de la 4e journée de Ligue des champions. Les Marseillais se retrouvent deuxièmes du groupe D.

Grâce à sa victoire sur la pelouse du Sporting Lisbonne (0-2), mercredi soir, l’OM s’est complètement relancé dans cette Ligue des champions. Deuxièmes du groupe D, les Marseillais ont leur destin entre leurs pieds désormais alors qu’il reste deux journées à disputer.

Qui l’eut cru ? Après deux défaites (Tottenham et Francfort), les Marseillais étaient déjà sur la sellette dans cette C1 à l’heure d’affronter le Sporting Lisbonne, épouvantail de la poule avec deux succès. Et pourtant, lors de la double confrontation en une semaine, les hommes d’Igor Tudor se sont complètement relancés avec deux succès contre les Portugais. Le premier à l’Orange Vélodrome (4-1) et le second à l’Estadio José Alvalade (0-2).

Et comme lors du match aller, les Phocéens, qui n'avaient jamais gagné au Portugal, ont totalement fait déjouer les Lisboètes qui se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique après l’expulsion de Ricardo Esgaio.

L'OM a son destin entre ses pieds

A la 17e minute de jeu, Amine Harit, trouvé dans la surface par Valentin Rongier, se faisait découper par le défenseur portugais. L’arbitre indiquait sans hésiter le point de penalty. Mattéo Guendouzi, avec l’aide du poteau, le transformait (20e). Dix minutes plus tard, c’est Alexis Sanchez qui doublait la mise, après que l’arbitre a fait appel à la VAR (30e).

En seconde période, plus aucun but ne sera inscrit même si le Sporting enregistrait une nouvelle expulsion (Pedro Gonçalves, 60e). Et l’OM, très impressionnant dans ce match, repartait de la capitale portugaise avec une seconde victoire dans la valise. Une bonne chose d’autant que les Olympiens restaient sur une défaite à domicile – la première en Ligue 1 – contre Ajaccio samedi dernier.

«La victoire est méritée. On a mis du rythme. Sur les deux matchs, je pense que l’on a été supérieurs. On a beaucoup travaillé. Dans les matchs de Ligue des champions, il n’y a que la perfection qui compte. Il faut savoir être tueur. Il faut s’appuyer sur ça parce qu’il nous reste deux grosses batailles. Il fallait une grosse force de caractère pour se relancer après deux défaites. Comme je l’ai déjà dit, il ne faut pas s’enflammer non plus», a confié au micro de Canal+ Amine Harit, qui aura donc été à l'origine du pénalty et passeur pour Sanchez.

Car désormais le plus dur commence pour les coéquipiers de l’international marocain. L’OM, deuxième à un petit point de Tottenham, devront réaliser un résultat à Francfort (26 octobre) avant de recevoir Tottenham (1er novembre). Même si la situation reste toutefois très incertaine dans ce groupe puisque les Spurs n'ont que trois points d'avance sur Francfort, dernier.

En attendant, les Marseillais vont devoir se replonger dans la Ligue 1 dimanche avec un déplacement à Paris pour le Classique.