Natation : objectifs, parrains, lieux… Tout savoir sur le Défi de l’Eau 2022

Le Défi de l’Eau 2022 se déroule ce samedi 15 octobre partout en France. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette toute nouvelle édition.

Qu’est-ce que le Défi de l’Eau ?

Terminée «La Nuit de l’Eau», place au Défi de l’Eau. Après plus de 15 éditions, la Fédération Française de Natation et l’UNICEF France proposent un tout nouveau format et de nouvelles modalités d’actions pour sensibiliser les enfants et les jeunes à l’accès à l’eau tout au long de l’année.

OÙ SE DÉROULE LE DÉFI DE L’EAU ?

Cette année encore, à l’occasion du Défi de l’Eau, les piscines partenaires partout en France se mobiliseront pour accueillir cet événement solidaire qui succède à la Nuit de l’Eau.

Les 3 objectifs du Défi de l’Eau

Le Défi de l’Eau a vocation à sensibiliser au respect et à la préservation de l’eau et à collecter des fonds pour améliorer l’accès à l’eau potable dans le monde en participant au challenge digital solidaire sur Swimming Heroes, l’application officielle de la FFN. Mais également, à lier l’apprentissage de la natation au Défi de l’Eau en permettant aux clubs qui le souhaitent de participer au dispositif ministériel «J’apprends à nager». Des cours qui permettent à certains enfants de bénéficier de plusieurs séances d’apprentissage gratuitement.

Les activités

Des jeux, des défis et des animations en tout genre y seront organisés afin de sensibiliser le plus grand nombre à la question de l’accès pour tous à une eau salubre et collecter un maximum de dons pour venir en aide aux enfants de Madagascar.

Qui sont les parrains ?

Tatiana Silva et Camille Lacourt s’engagent pour relever le Défi de l’Eau. Ils se rendront d’ailleurs à la piscine de Vanves à la rencontre d’une centaine d’enfants pour participer à plusieurs activités autour de l’eau dans le but de récolter un maximum de don pour Madagascar. Ce rassemblement sera l’occasion pour nos deux ambassadeurs de nager le premier kilomètre d’un défi collectif digital organisé sur Swimming Heroes, l’application officielle de la FFN. Ce défi verra s’affronter la Team Tatiana et la Team Camille du 15 octobre au 15 novembre dans l’objectif de nager le plus de kilomètres en équipe sur un mois pour débloquer des fonds en faveur des enfants de Madagascar.

Le Défi de l’Eau au profit des enfants de Madagascar

Depuis 2020, les fonds collectés à l’occasion du Défi de l’Eau sont reversés aux programmes WASH de l’UNICEF à Madagascar. Madagascar est l'un des pays où les indices de développement et de survie de l'enfant sont parmi les plus bas au monde. 57 % de la population consomme une eau de mauvaise qualité ou utilise des systèmes d'eau non améliorés et 40 % pratique la défécation en plein air, à l’origine de maladies hydriques causées par la contamination de l’eau.