PSG : le «like» de Lionel Messi qui fait beaucoup parler à Barcelone

Lionel Messi a «liké» un post de son compatriote Lautaro Martinez après le match nul de l’Inter Milan contre Barcelone en Ligue des champions (3-3).

Son «like» n’est pas passé inaperçu. Et il n’a pas été du goût de tout le monde. A l’issue du match nul de l’Inter Milan, mercredi soir, sur la pelouse de Barcelone (3-3), Lautaro Martinez a posté sur son compte Instagram une série de photos sur la performance du club italien sur la pelouse du Camp Nou. Un post qui a été «aimé» par Lionel Messi. Cette action du septuple Ballon d’or n’a pas été très bien perçue en Catalogne, notamment par les supporters catalans qui sont apparus très remontés contre leur ancien joueur.

Lionel Messi likes Lautaro's Instagram post. pic.twitter.com/RgQNJwn1pJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 12, 2022

Car ce résultat a mis le Barça dans une situation très délicate. Avec seulement quatre points, l’équipe dirigée par Xavi n’a plus son destin en main pour se qualifier pour les 8es de finale de la compétition. Et elle pourrait même être éliminée dès la prochaine journée si l’Inter s’impose face au Viktoria Plzen, peu importe son résultat contre le Bayern Munich.

Ce «like» intervient également, alors qu’un possible retour de Lionel Messi à Barcelone l'été prochain a été évoqué ces dernières semaines. Et il pourrait refroidir l’optimisme et l’enthousiasme des Barcelonais.