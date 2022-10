Diego Maradona : le ballon touché par la «main de Dieu» aux enchères

La maison de vente Graham Budd Auctions mettra en aux enchères le 16 novembre prochain le ballon avec lequel Diego Maradona a inscrit son mythique but au Mondial-1986 à l'aide de «la main de Dieu».

Les collectionneurs amateurs d'objets sportifs se frottent les mains d'avance. Le 16 novembre prochain, le ballon avec lequel Diego Maradona a inscrit son mythique but au Mondial-1986 à l'aide de «la main de Dieu» sera mis aux enchères à Londres. Selon les estimations des experts, la vente pourrait être comprise entre 2,5 et 3 millions de livres Sterling (entre 2,8 et 3,4 millions d'euros).

Le plus connu des ballons de football avait été utilisé le 22 juin 1986 lors d'Argentine-Angleterre (2-1) mémorable quart de finale de la Coupe du monde disputée cette année là au Mexique. Héros du match, Diego Maradona, auteur d'un doublé, s'était servi de son point gauche pour taper dans le ballon et inscrire ainsi le premier but. Après coup, il avait reconnu avoir marqué «un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu». L'action continue de faire le tour du monde encore aujourd'hui.

«Ce ballon fait partie de l'histoire du football international. C'est sans doute le bon moment pour le partager avec le monde», a dit son actuel propriétaire, le Tunisien Ali Bennaceur qui n'est autre que l'arbitre d'Argentine-Angleterre.

Au mois de mai dernier, le maillot que portait Diego Maradona lors de ce fameux match avait été vendu aux enchères pour 9,3 millions de dollars, soit plus du double du prix prévu par Sotheby's.

Ce record avait ensuite été battu par la vente en septembre d'un maillot de la légende du basket Michael Jordan, pour 10,1 millions de dollars.