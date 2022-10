NBA - Shaquille O’Neal : «Avec Victor Wembanyama, la France tient peut-être le meilleur joueur du monde»

CNEWS a rencontré Shaquille O’Neal, légende de la NBA, lors des «NBA Games Abu Dhabi 2022» dont il est ambassadeur. A l'occasion d'une interview exclusive, le «Shaq» a notamment évoqué le Français Victor Wembanyama.

C’est à Abou Dhabi, au St. Regis Saadiyat Island Resort, que le rendez-vous a été pris pour une interview avec Shaquille O’Neal. A 50 ans, la légende du basket (quadruple champion NBA, champion olympique 1996, trois fois MVP des Finales, 15 sélections au All-Star Game...) était présente dans la capitale émiratie en tant qu’ambassadeur de l’événement pour assister aux deux rencontres (Milwaukee-Atlanta) mais aussi pour le développement du basket aux Emirats Arabes Unis.

A l’occasion d’une interview exclusive, le «Shaq» se confie, entre autres, sur l’évolution de la NBA depuis ses débuts, les joueurs qu’il apprécie mais également sur la pépite française Victor Wembanyama.

Vous êtes ambassadeur de ces NBA Abu Dhabi Games 2022. Qu’est-ce que cela représente de voir la Ligue se déplacer aux Emirats Arabes Unis ?

C’est une très bonne chose que la NBA aille partout dans le monde. C’est l’occasion de voir un match en vrai et pas qu’à la télévision. Pour les fans, adultes et enfants, c’est quelque chose d’exceptionnel. Je pense que c’est une expérience qui a dû enflammer certains gamins du coin. Espérons que dans cinq à dix ans, nous verrons quelqu'un de cette région dominer la ligue universitaire avant de s’ouvrir les portes de la NBA.

Il y a justement de plus en plus d’étrangers qui se sont imposés en NBA. A quel point la Ligue a-t-elle changé depuis vos débuts ?

C'est moins physique. Maintenant, dans le Top 20, vous avez au moins six ou sept, peut-être huit joueurs internationaux qui dominent le jeu. Tu as Luca (Doncic), tu as Giannis (Antetokounmpo), tu as Joel Embiid, tu as le Joker (Nikola Jokic). Donc, le jeu est définitivement un jeu mondial. C'est beaucoup plus global maintenant. Je pense que l'écart entre les joueurs américains et les joueurs européens s'est définitivement refermé.

En France, cela ne vous a pas échappé, nous avons Victor Wenbanyama, qui prétend à la NBA pour la saison prochaine. Que pensez-vous du joueur ?

Je l'ai vu jouer l'autre jour (lors de son match sur le sol américain). C’est un joueur très impressionnant. Il fait des tirs en suspension, domine à l'intérieur (de la raquette). Il sera probablement le premier choix (de la Draft). C'est probablement le meilleur joueur venant de France.

Est-ce qu’il est le futur «Shaq» ?

Non, ce n'est pas le futur Shaq, mais il pourrait certainement être le premier Victor. C'est un grand joueur. Il devrait vouloir se faire un nom. Il ne devrait pas vouloir être comme n'importe qui d'autre. Vous allez probablement le comparer à Kevin Durant et tous ces gars, mais c’est certainement le meilleur joueur à venir de France. Et si j'étais lui, je voudrais devenir le meilleur joueur du monde. Et pour la première fois, on pourrait dire que la France a le meilleur joueur du monde. Pendant longtemps, ce sont les Américains qui ont dominé. Mais si j'étais lui, je voudrais être le meilleur joueur.

Quel a été votre coéquipier préféré ?

Probablement Kobe (Bryant). Nous avons passé huit ans ensemble et nous avons pu gagner trois titres. Je n'ai passé que deux ans avec D-Wade. Jouer avec Kobe était très, très spécial.

Quel joueur aimez-vous regarder jouer aujourd’hui ?

J'aime Luca (Doncic), Trae (Young), Giannis (Antetokounmpo), LeBron (James)… Tous les meilleurs joueurs sont ceux que j'aime regarder.

Et celui que vous auriez aimé affronter ?

Personne ! Je les aurai tous dominés. Aucun n’aurait pu gérer la pression contre moi.

Quels sont les cinq joueurs que vous signeriez dans votre équipe ?

Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Zion Williamson et Russell Westbrook.

Quel serait votre 5 de rêve ?

Michael Jordan, Kobe, Larry Bird, Magic Johnson, moi

Comment voyez-vous la prochaine saison NBA ? Qui sont les favoris ?

Ça va être une excellente saison. Evidemment, Golden State est à surveiller pour la défense de sa couronne. Phoenix et Boston auront aussi beaucoup de choses à montrer. Vous avez Philadelphie aussi, vous avez les Clippers. C'est une nouvelle année, vous avez 27 équipes qui essaient et veulent être championnes du monde.

Vous souvenez-vous comment vous avez dépensé votre premier salaire en NBA ?

Oui, c’était pour la maison de ma mère. C’est la chose que l’on veut faire en premier, apporter de l’amour à sa famille. Quand je suis arrivé à Orlando, avant même d'avoir ma maison, je devais juste m'assurer que ma mère avait un grand palais parce que nous avons grandi dans de petites maisons.