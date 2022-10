Boxe : le ko dévastateur de Deontay Wilder pour son retour sur le ring (vidéo)

Le boxeur américain Deontay Wilder faisait son retour sur le ring ce samedi 15 octobre, un an après son dernier combat. Un come-back expéditif puisqu'il a mis KO le Finlandais Robert Helenius dès le premier round.

Le «Bronze bomber» a toujours du punch. Ce samedi 15 octobre, au Barclays Center de Brooklyn (Etats-Unis), l'Américain Deontay Wilder a fait son retour sur les rings un an après sa défaite (la deuxième) contre le Britannique Tyson Fury. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce retour a été gagnant.

Opposé au Finlandais Robert Helenius, le «Bonbardier de bronze» n'a eu besoin que d'une seule reprise pour signer la 43e victoire de sa carrière (pour 2 défaites et 1 nul), sa 42e avant la limite. Pourtant acculé dans un coin par son adversaire, il s'en est sorti avec un jab puissant du droit, qui mis Helenius au tapis.

Avec cette victoire, Deontay Wilder, 36 ans, se replace donc dans la course aux ceintures mondiales. Son prochain combat pourrait être contre Andy Ruiz, à moins qu'il ne préfère affronter l'Ukrainien Oleksandr Usyk. «Qui sera mon prochain adversaire ? Peur importe... je suis de retour !», s'est pour le moment contenté de lancer l'Américain.

Mais après la joie de la victoire, la soirée a également été marquée par l'émotion de Deontay Wilder en conférence de presse d'après le combat. Evoquant le nouveau combat de Prichard Colon, un boxeur paralysé depuis des lésions cérébrales subies sur le ring, Wilder, qui souhaite mettre la lumière sur les dangers de son sport, a en effet fondu en larmes.

Deontay Wilder gets emotional and cries at the post-fight presser after his KO of Robert Helenius as he discusses the dangers of boxing and Prichard Colon, who suffered a life-altering brain injury…





[ @PremierBoxing] pic.twitter.com/hEaK9LqSUU

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 16, 2022