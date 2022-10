Boxe : les larmes de Deontay Wilder après sa victoire pour son retour sur le ring (vidéo)

Le boxeur américain Deontay Wilder a fondu en larmes en conférence de presse, samedi soir, après sa victoire par KO contre le Finlandais Robert Helenius dès le 1er round, en évoquant notamment les dangers de son sport.

Une victoire et des larmes. Pour son retour sur le ring, un an après sa défaite conte le Britannique Tyson Fury, Deontay Wilder a terrassé Robert Helenius d’un KO foudroyant dès le 1er round. Mais au-delà de ce come-back expéditif, la soirée a été marquée par les pleurs du boxeur américain après son combat.

Le boxeur américain n’a pu retenir ses larmes, au moment d’évoquer le Portoricain Prichard Colon, paralysé depuis des lésions cérébrales subies sur le ring en 2015, mais aussi les dangers de son sport, alors que son adversaire finlandais du soir est resté de longues minutes allongé sur le ring.

Deontay Wilder gets emotional and cries at the post-fight presser after his KO of Robert Helenius as he discusses the dangers of boxing and Prichard Colon, who suffered a life-altering brain injury…





[ @PremierBoxing] pic.twitter.com/hEaK9LqSUU

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 16, 2022