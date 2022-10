Ballon d’or 2022 : qui va remettre le prestigieux trophée ?

Si Karim Benzema est fortement pressenti pour recevoir, ce lundi, le 66e Ballon d’or, l’identité de la personne qui lui remettra est pour le moment inconnue. Même si plusieurs noms prestigieux se dégagent.

Jour de sacre pour Karim Benzema ? Sauf improbable surprise, le Français devrait se voir remettre, lundi, le 66e Ballon d’or de l’histoire au Théâtre du Châtelet. Mais des mains de qui ? Pour l’heure, le mystère reste entier, même si quelques noms prestigieux se dégagent. A commencer par celui de Zinedine Zidane.

L’ancien numéro 10 des Bleus est le dernier Français à avoir remporté le précieux trophée il y a 24 ans (1998). Mais ce ne serait pas l’unique raison. Zinedine Zidane a entraîné Karim Benzema pendant cinq saisons au Real Madrid (2016-2018, 2019-2021), et il avait fait de l’attaquant tricolore l’un de ses hommes de base. De plus, ils entretiennent une relation très forte qui dépasse le cadre sportif. Karim Benzema considère Zinedine Zidane comme son «grand frère» pour l’avoir toujours soutenu.

Cristiano Ronaldo pourrait tout aussi bien remettre le trophée à son ancien coéquipier. S’il est assuré de ne pas être couronné, le quintuple lauréat (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) devrait être présent au Théâtre du Châtelet. Et il pourrait faire plus qu’assister à la cérémonie en remettant le Ballon d’or à l’ancien lyonnais. Les deux joueurs sont arrivés en même temps au Real Madrid à l’été 2009 et ont toujours eu une bonne relation jusqu’au départ du Portugais. Pendant de longues saisons, le Tricolore s’est régulièrement mis au service de «CR7».

L’une des autres possibilités mènerait à Ronaldo. Depuis sa plus tendre enfance, Karim Benzema est un fan absolu du Brésilien et a toujours voulu marcher sur ses traces. «Je suis tombé amoureux du football quand je t’ai vu à la télévision. Pour moi, tu es le meilleur de tous», lui avait-il notamment déclaré lors d’un live sur Instagram.

Parmi les options envisagées, Karim Benzema recevrait tout simplement le Ballon d’or des mains de Didier Drogba, qui est l’ambassadeur du trophée et qui sera une nouvelle fois le maître de cérémonie au côté de la journaliste Sandy Héribert. Pour connaître l’identité de l’heureux élu qui récompensera le buteur tricolore, rendez-vous aux alentours de 22h.