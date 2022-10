Neymar : le procès du footballeur pour malversations financières présumées s'est ouvert en Espagne

Le procès de la star brésilienne du Paris Saint-Germain Neymar s'est ouvert ce lundi 17 octobre à Barcelone. Le joueur est accusé, avec ses deux parents, de malversations financières présumées, dans le cadre de son transfert en 2013.

Une nouvelle étape dans l'affaire judiciaire. Ce lundi 17 octobre s'est ouvert le procès de Neymar Da Silva Santos Junior, dit Neymar, pour malversations présumées. En effet, l'actuel numéro 10 du PSG et capitaine de la «Seleçao» est accusé de fraude et de corruption, dans le cadre de son transfert en 2013 qui l'avait conduit de Santos (club brésilien) au FC Barcelone.

Le meneur de jeu était bien présent ce lundi matin à Barcelone, lors de l'ouverture du procès, alors qu'il devrait prendre la parole, à la barre, ce mardi. Son audition a d'ailleurs été avancée par le tribunal, qui a validé la demande de ses avocats, afin que le joueur puisse être présent avec son club, puisque le Paris Saint-Germain se déplacera en Corse ce vendredi, pour affronter l'AC Ajaccio.

Plusieurs personnes accusées

En plus de la star brésilienne, ses deux parents sont également accusés de malversations dans cette affaire, de même que les deux anciens présidents du FC Barcelone Sandro Rosell et Josep Bartomeu et un ancien dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho.

La société d'investissement brésilienne DIS avait dénoncé le joueur ainsi que les autres personnes citées, indiquant qu'elles avaient menti sur le montant de la transaction, et d'avoir illégalement réparti des sommes qui lui revenaient de droit.

Si le Barça avait chiffré le montant du transfert à 57 millions d'euros, la justice espagnole affirme qu'il s'agirait, en réalité, d'un transfert estimé à 83 millions d'euros.

Ainsi, la société d'investissement aurait dû percevoir plus que les 6,8 millions d'euros reçus en 2013.

Le parquet a requis deux ans de prison et dix millions d'euros d'amende à l'encontre du numéro 10 brésilien.