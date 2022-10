Ballon d’or 2022 : le vibrant hommage de Zinédine Zidane à Karim Benzema

Zinédine Zidane, qui a remis le Ballon d’or, lundi, à Karim Benzema, a rendu un vibrant hommage à l’attaquant français, qu’il a entraîné pendant cinq saisons au Real Madrid.

Il était aux premières loges. Zinédine Zidane a remis le Ballon d’or à Karim Benzema, lundi soir, sur la scène du Théâtre du Châtelet au terme d’une soirée riche en émotions. Un joli clin d’œil alors que l’ancien meneur était le dernier Français à avoir reçu le précieux trophée il y a 24 ans et qu’il a été l’entraîneur de l’attaquant tricolore pendant cinq saisons au Real Madrid.

Et s’il avait déjà exprimé sa joie de voir son ancien joueur être couronné et avait complimenté l’ancien lyonnais avec des mots glissés à son oreille, «Zizou» a rendu un vibrant hommage au capitaine madrilène à travers un message posté sur les réseaux sociaux.

«Je t’ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse et que tu deviennes ce que tu es. Tu as toujours cherché à t’améliorer. Aujourd’hui, ce trophée récompense ce travail et cette année exceptionnelle ! J’espère que tu continueras à nous régaler au Real et pendant cette coupe du monde avec l’Equipe de France», a écrit Zinédine Zidane sur son compte Instagram.

Au Qatar, Karim Benzema, qui était écarté pour le Mondial en Russie en raison de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, tentera de remporter la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) avec les Bleus. Un des derniers trophées qui manquent à son incroyable palmarès. Et en cas de sacre dans l'Emirat, il s’offrirait le plus beau des cadeaux, lui qui fêtera ses 35 ans le lendemain de la finale.