«Ce qu’il fait de sa carrière, c’est son histoire» : la réponse de Karim Benzema sur l’avenir de Kylian Mbappé

Dans la foulée de son sacre au Ballon d’or, Karim Benzema a été interrogé sur Kylian Mbappé et les récentes révélations sur son avenir. Mais l’attaquant français a préféré éluder le sujet.

Après avoir reçu le Ballon d’or des mains de Zinedine Zidane, Karim Benzema était au cœur de toutes les attentions. A l’issue de la cérémonie, il a bien évidemment été interrogé sur son sacre, mais il n’a également pas échappé à des questions sur l’avenir de Kylian Mbappé après les révélations, parues la semaine dernière, sur sa supposée volonté de quitter le PSG au mois de janvier. Et l’attaquant tricolore, qui a discuté avec son coéquipier en équipe de France au cours de la soirée, n'a pas souhaité s'épancher.

«Mbappé m’a félicité avant la cérémonie. Nous n’avons pas parlé du Real Madrid. Ce qu’il fait de sa carrière, c’est son histoire», a confié, dans l’émission El Larguero de la Cadena Ser, l’ancien lyonnais qui n’avait pas forcément très bien pris que le prodige de Bondy prolonge son contrat avec le club parisien en mai dernier plutôt que de rejoindre le Real Madrid.

De son côté, Florentino Pérez semble avoir fermé la porte à une possible arrivée du champion du monde 2018 dans les prochains mois. «Je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui est dit sur Mbappé, a déclaré le président madrilène. On a passé un bon été. Maintenant, cela n'a plus aucun sens. Nous avons un avenir fantastique devant nous avec Vinicius et Rodrygo, deux joueurs qui peuvent remporter le Ballon d’Or». Une manière de mettre un terme définitif au feuilleton ?