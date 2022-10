Equipe de France : Paul Pogba apte pour la Coupe du monde ?

Opéré du genou droit au début du mois de septembre, Paul Pogba, qui a partiellement repris l'entraînement collectif, ce mardi, avec la Juventus Turin, pourrait être remis à temps et participer à la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France.

Une bonne nouvelle pour l’équipe de France ? Un mois et demi après son opération du genou droit, Paul Pogba, arrêté depuis fin juillet, semble entrevoir le bout du tunnel. Le milieu de terrain tricolore a partiellement repris l'entraînement collectif, ce mardi, avec la Juventus Turin et serait proche de faire son retour à la compétition, à un peu plus de trois semaines de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Son entourage croit en tout cas à un come-back dans un bref délai. «Maintenant c’est fini. Il reviendra rapidement sur le terrain pour la Juve. Le cauchemar est bientôt terminé. Paul Pogba sera très bientôt le nouveau leader de la Juventus», a confié son agente Rafaela Pimenta au sujet de l’ancien mancunien revenu dans le club italien cet été.

È solo il primo giorno pic.twitter.com/ikXmsfLWc3 — JuventusFC (@juventusfc) October 18, 2022

Si aucune date n'a encore été fixée, le champion du monde 2018 pourrait faire son retour dans le groupe turinois à l’occasion du déplacement à Lecce en Serie A à la fin du mois (29 octobre) ou lors de la réception du PSG pour le dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions (2 novembre).

Le retour de Paul Pogba, également empêtré dans l’affaire d’extorsion de fonds de plusieurs millions d’euros dans laquelle serait impliqué son frère Mathias, serait un petit rayon de soleil pour les Bleus confrontés à une cascade de blessures lors du dernier rassemblement. Au Qatar, les champions du monde en titre seront d’ailleurs privés de N’Golo Kanté touché aux ischio-jambiers. Forcément un coup dur pour l’équipe de France qui n’a jamais perdu lorsque Paul Pogba et N’Golo Kanté ont été alignés ensemble dans l’entrejeu (22 victoires, 9 nuls).