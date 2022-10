Moto GP : Francesco Bagnaia sacré champion du monde en Malaisie si...

L'Italien Francesco Bagnaia, qui s’est emparé de la tête du championnat du monde de Moto GP en Australie, pourrait être sacré, ce dimanche, en cas de scénario favorable au Grand Prix de Malaisie.

Le dénouement est proche en Moto GP. A deux courses de la fin de la saison, quatre pilotes peuvent encore décrocher le titre de champion du monde avec Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro et Enea Bastianini. Mais «Pecco» Bagnaia, qui s’est emparé de la tête du championnat du monde, ce week-end, après sa 3e place en Australie et l’abandon de Fabio Quartararo, a la possibilité de mettre un terme au suspense, dimanche, au Grand Prix de Malaisie.

Avec 14 longueurs d’avance sur le Français, Il sera couronné s’il s’impose sur le tracé de Sepang et que Fabio Quartararo ne termine pas sur le podium. Peu importe, le classement à l’arrivée d’Aleix Espargaro et Enea Bastianini. Il compterait 25 points d’avance sur le Niçois et même s’il ne marque pas le moindre point lors de la dernière course, il sera assuré d’être sacré grâce son nombre de victoires plus élevé cette saison que Fabio Quartararo.

Le pilote italien pourrait également être titré s’il finit à la 2e place et que le Tricolore termine en 7e position ou au-delà et que Espargaro ne fait pas mieux que 3e ; qu’il finisse en 3e position et que Quartararo ne finit pas dans le top 10 et que Espargaro ne monte pas sur le podium ; qu’il franchisse la ligne d’arrivée à la 4e place et que Fabio Quartararo ne termine pas parmi les 13 premiers et qu’Aleix Espargaro finit 5e ou au-delà : ou qu’il se classe en 5e position et que Quartararo finit au-delà de la 15e place et qu’Espargaro ne finit pas dans les 5 premiers.

En revanche, si Francesco Bagnaia ne parvient pas à se classer parmi les cinq premiers en Malaisie, tout se jouera lors du dernier Grand Prix de la saison, programmé le 6 novembre, à Valence (Espagne).