Diagonale des Fous : tout savoir sur cet ultra-trail mythique qui traverse La Réunion

C'est une épreuve mythique de l'ultra-trail qui possède la réputation d'être l'une des courses les plus difficiles au monde. La Diagonale des Fous, qui traverse l'île de la Réunion du Sud au Nord (165 km, 10.210m de dénivelé positif), s'élance ce jeudi 20 octobre à 21h de Saint-Pierre. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette édition 2022.

Un parcours dantesque

Un départ la nuit avec une impressionnante montée (plus de 1.600m de dénivelé positif sur une trentaine de kilomètres) en guise de hors-d'oeuvre : dès la première portion de cette Diagonale des Fous, disputée au terme de l'hiver austral, le ton est donné. Le parcours complet de 165km et ses plus de 10.000m de dénivelé positif, imaginé par l'organisation, a tout du piège parfait pour les traileurs, y compris les plus avertis. L'ensemble ressemble à une succession d'ascensions et de descentes à n'en plus finir, où les portions plates sont réduites à peau de chagrin. Les meilleurs bouclent le tracé en 23-24 heures, les plus lents mettent 66 heures pour rejoindre la ligne d'arrivée.

Des forfaits en cascade chez les hommes

Comme chaque année, il semble imprudent de se livrer au petit jeu des pronostics pour déterminer l'identité du vainqueur, tant les imprévus sont légion en ultra-trail. Trois prétendants ont déclaré forfait en raison de blessures physiques : François d'Haene, quatre fois vainqueur à la Réunion, Benoît Girondel (1 victoire) et le Savoyard Aurélien Dunand Pallaz. En leur absence, Antoine Guillon, Grégoire Curmer, Beñat Marmissole, Lambert Santelli, Nicolas Rivière, Julien Chorier ou l'Italien Daniel Jung ont les épaules (et surtout les jambes) pour s'imposer chez les hommes.

Anne-Lise Rousset Séguret attendue

Plusieurs mois après sa prestation majuscule en Corse sur le tracé du GR20 (elle a abaissé le record d'environ 5 heures et 30 minutes, première femme à passer sous la barre des 40 heures), la Française Anne-Lise Rousset Séguret se présente sur la ligne de départ de cette Diagonale des Fous avec des ambitions. En pleine confiance, cette vétérinaire rurale de profession paraît dans la forme de sa vie. Son duel avec la star américaine Courtney Dauwalter, dont c'est la première participation à 37 ans, sera à coup sûr observé. Elle devra également se méfier de Sylvaine Cussot, qui s'est installée à la Réunion il y a quasiment deux ans et qui s'affiche comme une sérieuse outsider.

Des paysages à couper le souffle

Au-delà de la difficulté à proprement parler de la course, c'est bien le cadre naturel dans lequel se joue cette Diagonale des Fous qui a contribué, d'année en année, à maintenir sa réputation intacte. Ascension du massif du Piton de la Fournaise (pas au parcours cette année), traversée de cirques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, paysages et biodiversités à couper le souffle... Le cadre paradisiaque offert par la Réunion tranche radicalement avec les difficultés à répétition soumises aux participants pendant la course. Une ambivalence qui fait le charme de cet événement.