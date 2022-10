Coupe du monde 2022 : tous les stades de la compétition au Qatar

La Coupe du monde 2022, qui aura lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, se déroulera dans huit stades. Les voici au complet.

Quatre ans après un Mondial en Russie où les voyages étaient très longs, le Qatar offre cette fois-ci une Coupe du monde où les stades n’ont jamais été aussi proches. Ils sont en effet huit sur tout le territoire qatari et sont éloignés de quelques dizaines de kilomètres seulement au maximum.

Le stade de Lusail (80.000 places)

C’est LE stade de cette Coupe du monde. Le Lusail Iconic Stadium, située à Lusail, une cité construite spécialement pour l’événement à 15 kilomètres au nord de Doha. Doté d’une capacité de 80000 places, ce stade, imaginé par les architectes britanniques du cabinet Foster + Partners, est le plus grand stade du Mondial. Il accueillera notamment la finale. Facile d’accès, le Lusail Stadium est desservi par un métro venant direct de Doha.

Le stade Al-Bayt (60.000 places)

Situé à 60 kilomètres au nord de Doha, dans la ville d’Al-Khor, le stade Al-Bayt, qui accueillir la cérémonie d’ouverture et le premier match de la Coupe du monde le 20 novembre, peut accueillir environ 60.000 spectateurs. Architecturalement parlant, cette enceinte est assez impressionnante. Il s’agit d’une tente géante lorsque l’on s’en approche. A l’intérieur, les décorations sont également très originales puisqu’elles rappellent réellement les tentes des Bédouins. Le toit est d’ailleurs rétractable. Pour s’y rendre, il faudra utiliser les taxis ou les bus.

Le stade Al-Janoub (40.000 places)

Le stade Al-Janoub, doté de 40.000 places, a été conçu par l’architecte décédée Zaha Hadid. Cette enceinte, qui se trouve dans la ville d’Al-Wakrah, à seulement 20 kilomètres de Doha, s’inspire des coques des bateaux de pêche perlière qui ont longtemps œuvré le long des côtes de la péninsule arabique. Il n’accueillera qu’un huitième de finale. A noter qu’il est accessible en métro.

Le stade 974 (40.000 places)

C’est sûrement le stade qui intrigue le plus. Le Ras Abu Aboud Stadium ou Stadium 974 (Stade 974 en français), qui possède 40.000 places, a été fabriqué à partir de conteneurs et autres matériaux réutilisés. Ce stade sera totalement démantelé après la Coupe du monde. Les pièces serviront à d’autres projets dans le pays. A noter qu’il n’accueillera que des matchs de poule et un huitième de finale.

Le stade international Khalifa (45.416 places)

Le stade international Khalifa est situé à Doha, au cœur de l’Aspire Zone, un espace de développement technologique et d’innovation réputé dans le monde entier et auprès de nombreux sportifs. Cette enceinte de plus de 45.000 places, existe depuis 1976. Il s’agit d’un des deux seuls stades à être rénovés pour cette Coupe du monde.

L’Education City stadium (40.000 places)

Comme son nom l’indique, l’Education City Stadium est situé sur le campus de la principale université du Qatar. Ce stade de 40.000 places accueillera des matchs jusqu’aux quarts de finale. Il se trouve à seulement 7 kilomètres du centre de Doha et est accessible par le métro ou la route (taxi, bus). A noter que 20.000 places seront données ensuite pour construire des stades dans des pays en développement.

Le stade Al-Thumama (40.000 places)

Le stade Al-Thumama , dont le designe s’inspire du couvre-chef traditionnel porté dans les pays arabses, est lui situé à 12 kilomètres du centre de Doha. Cette enceinte d’une capacité de 40.000 places accueillera un des quatre quarts de finale de la Coupe du monde. Comme d’autres stades de l’Emirat construits pour l’événement, il sera réduit de moitié par la suite et 20.000 sièges seront offerts sièges pour encourager la construction de stades dans les pays en développement. Pour s’y rendre, il y a également une ligne de métro.

Le stade Ahmad-bin-Ali d’Al-Rayyan (40.000 places)

Le stade Ahmad bin Ali est situé à Al-Rayyan à quelques kilomètres de Doha. Cette enceinte a été rénovée et offre une capacité d’accueil de 40.000 places. Il y aura des rencontres jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde. Pour accéder au stade, il faut se rendre à Al-Rayyan, la plus grande ville du Qatar, par le métro notamment.

