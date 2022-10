OM-Lens, Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OM reçoit Lens, ce samedi 22 octobre, lors de la 12e journée de Ligue 1, dans un match à suivre sur les antennes de Canal+. Voici le programme TV complet.

L’OM, qui reste sur deux revers consécutifs en championnat, reçoit Lens lors de la 12e journée de Ligue 1, samedi (21h sur Canal+ Sport 360).

C’est un véritable choc de haut de tableau. Marseille, quatrième, reçoit les Sang et Or, troisièmes, à l’Orange Vélodrome. Les Olympiens restent sur deux défaites (Ajaccio et Paris) et comptent bien se relancer pour s’éviter une chute au classement.

Un calendrier chargé

Les Phocéens, qui seront privés de Samuel Gigot (suspendu) et Eric Bailly (blessé), ont une dernière ligne droite avant la pause Coupe du monde très compliquée à négocier. Après Lens, ils se rendront à Strasbourg (29 octobre) puis recevront Lyon (6 novembre) avant de terminer par un déplacement à Monaco (13 novembre).

Sans oublier surtout la Ligue des champions avec un déplacement à Francfort (26 octobre) et la réception décisive de Tottenham (1er novembre).

Programme TV

OM-Lens

12e journée de Ligue 1

Samedi 22 octobre

21h sur Canal+ Sport 360