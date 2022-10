UFC 280 : Charles Oliveira–Islam Makhachev, le pronostic de Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov, légende du MMA, a donné son pronostic sur l’affiche de l’UFC 280, samedi à Abu Dhabi : Charles Oliveira – Islam Makhachev.

Charles Oliveira – Islam Makhachev, l’affiche de l’UFC 280, aura lieu samedi soir à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). Entraîneur du Daghestanais, Khabib Nurmagomedov s’est confié sur cet affrontement tant attendu.

Qui l’emportera ? Pour l’ancien patron des octogones de l’UFC, la réponse est claire et nette. «Je pense qu’Islam est globalement meilleur, a lancé The Eagle à UFC Russia. Bien sûr, il y a quelques dangers potentiels sur lesquels nous travaillons et auxquels Islam doit faire attention. A part ça, Islam devrait l’écraser.»

Alors que pour beaucoup, le Brésilien est grand favori de ce combat, l’ancien champion de la catégorie (29 victoires en autant de combats) est tout de même confiant. «C’est ce qu'Islam va faire avec Charles Olivera : il va monter dessus comme vous montez à cheval, a-t-il lancé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sous-estiment Islam. Ils pensent que Charles Oliveira a un jeu au sol. Il n’a pas de jeu au sol. Si tu tapes huit fois à l’UFC, comment peux-tu dire que tu as un jeu au sol ? Tu as tapé huit fois !»

Ce combat entre les deux hommes s’annonce particulièrement bouillant. Le Brésilien et le Daghestanais sont considérés comme les deux meilleurs combattants de la catégorie.

