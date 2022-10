Franck Ribéry : l’attaquant français en larmes pour ses adieux (vidéo)

Franck Ribéry a fait ses adieux, en larmes, aux supporters du club italien de la Salernitana, au lendemain de l’annonce de sa retraite.

Une page se tourne pour Franck Ribéry. Au lendemain de l'annonce de sa retraite, l'attaquant français a fait ses adieux, ce samedi, aux supporters de la Salernitana (Italie), le dernier club dans lequel il a donc évolué. Un adieu émouvant pour le joueur, qui a fondu en larmes sur la pelouse du stade Arigis, et qui vient clore une carrière longue de 22 années, dont 18 au niveau professionnel.

22 années passées sur les terrains

L’ancien international des Bleus a également été mis à l’honneur par son club lors de l’avant-match contre la Spezia, avec son maillot affiché dans le vestiaire au milieu de ceux de ses coéquipiers. Et même s'il n'a pas joué, cette dernière rencontre s’est déroulée de la meilleure des façons avec une victoire des Grenats (1-0) dans le cadre de la 11e journée de Serie A.

Âgé de 39 ans, l’ancien international français (81 sélections) a annoncé sa retraite, vendredi, en raison de son état physique. Et «Kaiser Franck», surnom acquis lors de son passage au Bayern Munich entre 2007 et 2019, raccroche ses crampons en possédant l’un des palmarès les plus garnis du football français.