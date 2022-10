Ligue 1 : le PSG intouchable, l'OM coule, Lille remporte un match fou contre Monaco… tout ce qu'il faut retenir de la 12e journée

Vainqueur à Ajaccio, le PSG reste intouchable alors que l’OM enchaîne un troisième revers de suite et Lille qui décroche un succès fou contre Monaco. Voici tout ce qu’il faut retenir de la 12e journée de Ligue 1.

Ajaccio-PSG : 0-3

Le PSG est inarrêtable. Solides leaders du championnat de France de Ligue 1 et seuls invaincus, les hommes de Christophe Galtier sont allés s’imposer facilement sur la pelouse de l’AC Ajaccio vendredi soir (0-3). Kylian Mbappé, par deux fois, et Lionel Messi ont inscrit les trois buts de la partie. Paris, qui jouera sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions mardi contre le Maccabi Haïfa, compte cinq points d’avance sur Lens, son dauphin.

Montpellier-Lyon : 1-2

Enfin ! A Montpellier (1-2), l'OL a remporté son premier match depuis le 3 septembre contre Angers (5-0), le premier de la saison à l'extérieur, et le premier avec Laurent Blanc sur son banc. Le champion du monde 1998 fait le plein de confiance avant d'aborder les trois derniers matches précédent le Mondial, contre Lille, Marseille et Nice. En face, la première sur le banc du MHSC s'est révélée «frustrante» pour Romain Pitau, successeur d'Olivier Dall'Oglio. La quatrième défaite consécutive place les partenaires de Téji Savanier à la onzième place.

OM-Lens : 0-1

Au Vélodrome, l'OM et Lens ont livré un spectacle de haut de tableau intense. Mais les grands perdants sont les Marseillais, battus 0-1. David Pereira Da Costa a tenté sa chance de loin, son tir a été dévié par le défenseur Leo Balerdi avant de rebondir sur la barre transversale de Pau Lopez et d’entrer (78e). Les Lensois réalisent une belle opération chez un concurrent direct pour le podium. Le court succès acquis au Vélodrome les place au deuxième rang avec 27 points. Les Marseillais enchaînent une troisième défaite d'affilée en championnat, après leur désillusion face à ces mêmes Corses (2-1 à domicile) et contre Paris (1-0 au Parc des princes), une série qui plombe l'ambiance quatre jours avant un déplacement crucial en Ligue des champions à Francfort, mercredi.

Angers-Rennes : 1-2

Rennes s'est hissé à la 4e place grâce à une victoire sur le fil contre des Angevins (1-2). Dans un stade Raymond-Kopa où les supporters rennais, venus en nombre, ont souvent été les plus bruyants, Amine Salama (53e) - joueur de Régional 1 (6e div.) il y a moins d'un an - a répondu à Amine Gouiri (43e) et Lovro Majer a conclu sur penalty (90e+4). Avec cette 6e victoire en championnat, Rennes se rapproche encore un peu du podium et maintient sa dynamique avant d'aller disputer au Fenerbahçe la tête de son groupe de Ligue Europa jeudi à Istanbul. Toujours la pire défense du championnat, Angers reste 19e.

Troyes-Lorient : 2-2

Lorient peut avoir des regrets après avoir concédé sur la pelouse de Troyes (2-2). Les Merlus ont dominé la rencontre et fait des cadeaux à l'Estac, à l'image du but contre son camp de la tête de Julien Laporte (34e) et de cette mauvaise passe de Montassar Talbi qui a profité à Rony Lopes (61e). Les Bretons, qui n'ont pas perdu depuis huit matches (6 victoires, 2 nuls), ont toutefois eu le mérite de revenir deux fois au score par Stéphane Diarra (50e) et Quentin Boisgard (81e). Ce deuxième partage des points après le 0-0 face à Reims le week-end dernier prive les Lorientais de la place de dauphin: avec 27 unités au compteur, ils sont devancés à la différence de buts par Lens. Troyes, qui n'a pas gagné depuis quatre rencontres (3 nuls, 1 défaite) grappille une place au classement pour remonter au 11e rang avec 13 points.

Clermont-Brest : 1-3

A Clermont (1-3), Brest a signé son deuxième succès cette saison, deux mois après le premier, et deux semaines après le limogeage de l'entraîneur Michel Der Zakarian. Les Brestois se retrouvent désormais à la dix-septième place, en position de premier relégable.

Reims-Auxerre : 2-1

Reims confirme sa relance ! La mise à l'écart d'Oscar Garcia a peut-être aussi donné un coup de fouet à l'équipe désormais dirigée par William Still. Une semaine après avoir tenu tête à Lorient (0-0), le club champenois s'est donné de l'air contre Auxerre (2-1) grâce à un but de l'attaquant japonais Junya Ito dans les dernières minutes. Reims est quatorzième et Auxerre, dix-huitième avec neuf points.

Toulouse-Strasbourg : 2-2

Strasbourg est revenu de très loin à Toulouse (2-2). Menés 2-0, les Alsaciens ont décroché le point du nul grâce à Lebo Mothiba (65e) et Kevin Gameiro (73e). Le Racing repart même de chez l'épatant promu, dixième, avec quelques regrets. L'arbitre Jérémy Stinat a failli leur accorder un penalty en toute fin de rencontre, avant de se raviser avec l'appui de la VAR.

Nice-Nantes : 1-1

Nice a arraché un point contre Nantes à la dernière seconde sur un pénalty généreux accordé à la suite d'une main de Jean-Charles Castelleto (1-1) qui a mis hors d'eux les Canaris, dont Kader Bamba et Alban Lafont qui ont été exclus. Monsieur Letexier, l'arbitre de la rencontre, n'avait pas sifflé pénalty sur une double main du Niçois Viti (18e) mais il l'a fait sur un duel aérien entre Dante et Castelleto, où le capitaine niçois semble s'appuyer sur son adversaire dans le duel aérien. Avec respectivement 13 points (Nice) et 11 points (Nantes), les deux équipes restent dans la deuxième partie de tableau.

Lille-Monaco : 4-3

Au terme d’un match complètement fou, le Losc a enchaîné un troisième succès face à Monaco à l'issue d'une rencontre spectaculaire (4-3). Alexsandro a ouvert le score (22e), puis Rémy Cabella s'est offert un doublé (39e, 62e) et Jonathan Bamba, capitaine d'un soir en raison de l'absence pour suspension de José Fonte, a offert la victoire aux siens (71e). Les buts de Caio Henrique, sur une faute de main du gardien nordiste (34e), d'Axel Disasi (44e) et de Wissam Ben Yedder, après une erreur de Tiago Djalo, n'ont pas suffi à l'ASM. Lille remonte au sixième rang avec 22 points, à respectivement une et deux longueurs de Marseille (5e) et Rennes (4e).