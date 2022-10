Moto GP : 3e en Malaisie, Fabio Quartararo peut encore croire au titre malgré la victoire de Francesco Bagnaia

Vainqueur du GP de Malaisie ce dimanche, l’Italien Francesco Bagnaia a creusé son avance sur Fabio Quartararo, arrivé troisième, au classement général. Le pilote Ducati devra toutefois patienter jusqu’à la dernière course pour être sacré champion du monde.

Deux points, c’est ce qui sépare Francesco Bagnaia d’un premier titre de champion du monde en Moto GP. Malgré sa victoire dimanche en Malaisie, le pilote italien devra patienter jusqu’à la dernière manche de la saison, le 6 novembre prochain à Valence (Espagne), en raison de la troisième place glanée par Fabio Quartararo.

En sachant qu’une victoire en Moto GP rapporte 25 points et que l’Italien possède désormais 23 points d’avance sur le pilote français, «Pecco» n’a besoin que de deux points pour s’assurer un premier titre de champion du monde en carrière.

Grâce à un excellent départ lui permettant d’occuper la deuxième position après le premier virage, malgré une neuvième place sur la grille, Francesco Bagnaia a engrangé sa septième victoire de la saison. Son écurie Ducati est assurée du titre mondial des constructeurs avant l’ultime course.

Francesco Bagnaia s'impose sur un Grand Prix dingue





Fabio Quartararo termine 3ème. Il conserve ses chances de titre pour Valence dans 2 semaines #MalaysianGP | #MotoGP pic.twitter.com/cY2f17uW3w — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) October 23, 2022

Malgré une douzième place sur la grille, Fabio Quartararo a aussi pris un bon départ pour virer à la sixième place après les premiers virages. Il a ensuite grapillé trois places pour s’offrir un podium, lui permettant d’entretenir le rêve d’un second titre mondial.

En revanche, l’Italien Enea Bastianini et l’Espagnol Aleix Espargaro, respectivement deuxième et dixième de la course en Malaisie, ne peuvent plus espérer rattraper Francesco Bagnaia en tête du classement général.