Ligue des champions : le FC Barcelone éliminé si…

Seulement 3e de son groupe, le FC Barcelone pourrait être éliminé dès la phase de poules de la Ligue des champions, et même dès la 5e journée à l'issue de la rencontre face au Bayern Munich ce mercredi.

Barcelone est au bord du gouffre. Et tout proche de la sortie en Ligue des champions. Après les quatre premières journées et le match nul concédé au Camp Nou contre l’Inter Milan (3-3), le club catalan occupe seulement la 3e place de son groupe avec 7 points de retard sur le Bayern Munich et 3 sur le club italien.

Et l’équipe dirigée par Xavi n’a plus son destin entre les mains. Elle pourrait même être éliminée dès la 5e journée, ce mercredi, si l’Inter s’impose à domicile contre l’équipe tchèque du Viktoria Plzen (4e du groupe C avec 0 point), peu importe son résultat lors de la réception du Bayern Munich. Les Blaugrana seront également éliminés si l’Inter Milan fait match nul et qu’ils ne s’imposent pas contre les Bavarois. Une défaite face aux Allemands condamnerait aussi les coéquipiers d’Ousmane Dembélé.

Tout autre scénario offrirait un peu de répit à la formation catalane, qui a déjà un pied en dehors de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Le FC Barcelone éliminé si…

- L’Inter s’impose contre le Viktoria Plzen, peu importe le résultat de Barcelone contre le Bayern Munich

- Barcelone perd contre le Bayern Munich, peu importe le résultat de l’Inter Milan contre le Viktoria Plzen

- L’Inter fait match nul contre le Viktoria Plzen et Barcelone ne s’impose pas contre le Bayern Munich