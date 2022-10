PSG : le club dément fermement les chiffres sur le contrat de Kylian Mbappé

Au lendemain des révélations du Parisien sur le nouveau contrat de Kylian Mbappé, le PSG a fermement démenti les chiffres concernant les émoluments de l’attaquant français et dénoncé un «article sensationnaliste».

Le PSG contre-attaque. Au lendemain des révélations du Parisien concernant le nouveau contrat et les émoluments de Kylian Mbappé, le club de la capitale est sorti de sa réserve pour fermement démentir ces informations parues à 48 heures du match de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa au Parc des Princes.

«Suite à l’article sensationnaliste publié hier (dimanche, ndlr) au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des champions», a indiqué le champion de France dans un communiqué.

Et d’ajouter : «Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain.» D’autant que cette rencontre doit permettre au PSG, en tête de son groupe à égalité avec Benfica, de décrocher sa qualification pour les 8es de finale en cas de succès contre l’équipe israélienne.

En mai dernier, Kylian Mbappé, qui était en fin de contrat, a finalement prolongé avec le PSG pour deux ans, avec une 3e année en option que lui seul peut activer. Et selon Le Parisien, le prodige de Bondy aurait signé le plus gros contrat de l’histoire du sport pour un total de 630 millions d’euros brut (soit environ 282 millions d’euros net), son salaire et ses primes compris, s’il va au terme de son engagement avec le club de la capitale.