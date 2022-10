Ligue des champions : le PSG surclasse le Maccabi Haïfa (7-2) et valide sa qualification pour les 8es de finale

Grâce à Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, le PSG a surclassé, ce mardi, le Maccabi Haïfa (7-2) lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions et validé sa qualification pour les 8es de finale avant même le dernier match contre la Juventus Turin.

Soirée de gala pour le PSG. Emmené par son trio d’attaque, étincelant et dans tous les bons coups, le club de la capitale s’est offert un véritable récital, ce mardi, lors de la venue du Maccabi Haïfa (7-2) pour valider sa 11e qualification consécutive pour les 8es de finale de la Ligue des champions dès la 5e journée de la phase de groupes.

Déjà à l’origine du succès parisien au match aller en Israël (1-3), la «MNM» a remis ça sur la pelouse du Parc des Princes, mais dans des plus grandes largeurs pour offrir au champion de France un succès net et sans bavure au terme d’une rencontre maîtrisée comme à ses plus belles heures du début de saison. Des frappes enroulées, des enchaînements, des combinaisons entre les trois attaquants… la bande à Christophe Galtier a mis les formes pour être au rendez-vous au printemps prochain.

Dans une chaude ambiance, avec une forte présence de supporters israéliens, Lionel Messi, décidément en très grande forme en ce début de saison, a été le premier à se mettre en évidence. Sur le côté gauche de la surface de réparation, l’Argentin a décoché une magnifique frappe de l’extérieur du pied gauche, qui a terminé sa course dans le petit filet opposé (20e). Ce but a donné le ton de la soirée, puisque le septuple Ballon d’or a été imité par Kylian Mbappé, auteur d'un magnifique tir enroulé du pied droit dans la lucarne opposé (32e), avant que Neymar ne vienne se mêler à la fête avec l’aide du poteau (35e).

Et les trois compères n’en sont pas restés là. Messi a récidivé juste avant la pause d’une frappe du pied gauche aux abords de la surface (44e). Mbappé a lui encore régalé avec une nouvelle merveille de frappe enroulée dans la lucarne (64e), alors que, dans la foulée, Neymar a poussé Sean Goldberg a marqué contre son camp (67e). Et c’est finalement Carlos Soler qui s’est chargé de clôturer le festival offensif parisien en fin de match avec son premier but sous les couleurs du PSG (84e).

«C’était un match décisif pour la qualification et on est entrés sur le terrain vraiment déterminés. Et le résultat est là : quand on joue tous ensemble, simple, c'est très beau à voir. On a fait un super match», s’est réjoui le capitaine Marquinhos au micro de Canal+, qui n'a toutefois pas manqué de pointer du doigt les deux buts de la tête d’Abdoulaye Seck encaissés par Gianluigi Donnarumma (38e, 50e). «Moi comme défenseur je pense aux deux buts qu’on a pris et qu’on peut éviter. C'est ça qu’il faut travailler pour la suite», a-t-il ajouté.

Preuve que s’il peut être flamboyant, ce PSG a encore des défauts à corriger. Le défenseur brésilien et ses coéquipiers ont une semaine devant eux pour y remédier avant de se déplacer, mercredi prochain, sur le terrain de la Juventus Turin, déjà éliminée après sa défaite contre Benfica (4-3), où le champion de France jouera la 1ère place du groupe si importante. Mais de l'autre côté des Alpes, la «MNM» sera privé de Neymar, suspendu.