Ligue des champions : Messi, Mbappé, Neymar… tous les buts du match entre le PSG et le Maccabi Haïfa (vidéo)

Déjà tous les trois buteurs lors de la victoire du PSG au match aller (1-3), Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont récidivé, ce mercredi, à l’occasion de la venue du Maccabi Haïfa pour la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

La «MNM» a encore frappé. Déjà tous les trois buteurs au match aller mi-septembre (1-3), Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar se sont encore mis en évidence, ce mardi, face au Maccabi Haïfa pour la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions.

Sur la pelouse du Parc des Princes, l’Argentin a été le premier a trouvé la faille. Sur le côté gauche de la surface de réparation, le septuple Ballon d’or, qui dispute son 50e match sous les couleurs du club de la capitale, a hérité du ballon avant de déclencher une somptueuse frappe de l’extérieur du pied gauche qui a fini sa course dans le petit filet opposé (19e).

C'est du travail d'orfèvre !





Somptueux but de l'extérieur du pied de Lionel Messi ! #PSGMAC | #UCL pic.twitter.com/E0WHkesfbk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2022

Kylian Mbappé lui a emboîté le pas une dizaine de minutes plus tard avec un magnifique tir enroulé du pied droit dans la lucarne opposé (32e). Dans la foulée, Neymar a, à son tour, trouvé le chemin des filets. Sur un service de Messi, le Brésilien a inscrit son 13e but de la saison avec l’aide du poteau (35e).

"C'est la soirée des caresses magnifiques !" ()





Mbappé imite Messi et c'est toujours aussi beau ! #PSGMAC | #UCL pic.twitter.com/bS1GdJKY9o — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2022

Et alors qu’Abdoulaye Seck avait réduit une première fois le score pour le Maccabi Haïfa avec une tête au bout portant (38e), Lionel Messi s’est offert un doublé d’une frappe du pied gauche aux abords de la surface. Avec cette réalisation, le n°30 parisien a déjà inscrit son 11e but de la saison toutes compétitions confondues, son 81e en phase de groupes de Ligue des champions, et avec ses deux compères de l’attaque, il permet au champion de France d’entrevoir la qualification pour les 8es de finale. Même si Abdoulaye Seck a redonné un peu d'espoir à son équipe avec un nouveau but de la tête en début de seconde période (50e).