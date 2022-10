Zinédine Zidane : Qatar, futur poste d’entraîneur… L'ancien numéro 10 des Bleus se confie

Zinédine Zidane s’est confié sur la polémique de la Coupe du monde au Qatar ainsi que son avenir, lundi soir à l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle statue de cire au musée Grévin à Paris.

Sa parole est d’or et souvent très attendue. Lundi soir, Zinédine Zidane est revenu sur les nombreux appels au boycott de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) ainsi que sur son futur poste d’entraîneur ou sélectionneur.

«Je pense qu'il faut laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et la place à la Coupe du monde, a indiqué l’ancien entraîneur du Real Madrid face à la presse. Pour tous les passionnés qui veulent juste voir du football.»

«Bientôt, bientôt»

«De toute façon, ce que l’on va dire sur quoi que ce soit, ça ne sera jamais juste, jamais vrai et opportun», a ajouté l’ancien n°10 de l’équipe de France, champion du monde 1998.

«Zizou», qui a remis le Ballon d’Or à Karim Benzema une semaine plus tôt, a également été interrogé sur son avenir. «Est-ce que le costume d'entraîneur me manque? Non, je ne suis pas loin, a-t-il d'abord répondu. On attend, on attend un petit peu.»

Un temps espéré par tous les supporters du PSG l’été dernier, «ZZ» pourrait également être le remplaçant de Didier Deschamps à la tête des Bleus après la Coupe du monde au Qatar.

Et à la question de savoir quand le monde du football le reverra sur un banc, Zidane a répondu avec le sourire : «Bientôt, bientôt.»