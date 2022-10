«Ce n'est pas suffisant» : Patrick Vieira déplore le manque d'entraîneurs noirs dans le football

Lors d’un entretien accordé à la BBC, Patrick Vieira a déploré le manque d’entraîneurs noirs en poste dans les grands championnats européens.

«Les portes ne sont pas ouvertes» pour les managers noirs. Lors d’une interview accordée à la BBC Sport, Patrick Vieira, l’entraîneur du club anglais de Crystal Palace, a déclaré qu’il fallait encourager les joueurs noirs à se tourner vers les postes d’entraîneurs et de managers. Selon les derniers chiffres, 43% des joueurs de Premier League sont noirs, alors que seulement 4.4% des entraîneurs sont noirs.

D’ailleurs, l’ancien international français est le seul coach noir de Premier League, l’un des plus grands championnats de football au monde. «Nous devons donner des opportunités aux personnes de couleurs. Nous sommes aussi bons que les autres et nous ne devons avoir, ni plus, ni moins d’opportunités que les autres», a déclaré le champion du monde 1998 aux journalistes de la BBC.

Des chiffres plus alarmants concernant les dirigeants

En regardant le nombre d’entraîneurs dans les cinq grands championnats européens, l’entraîneur de Crystal Palace a clairement observé qu’il y avait trop peu d’entraîneurs et de managers de couleurs. «Il y a un manque d'opportunités. Il y a un manque de connexion de la part des joueurs noirs pour nous connecter un peu plus avec les personnes qui prennent les décisions. Mais dans l'ensemble, je pense que les portes ne sont pas ouvertes pour nous permettre de faire ce que nous pouvons faire et d'entrer dans le management. Quand je parle de management, je parle de l'équipe, mais je parle aussi du niveau supérieur», a rapporté le champion du monde 1998 à la BBC.

Au niveau des dirigeants, le constat est encore plus alarmant. Un rapport du collectif The Black Footballers Partnership, regroupant une centaine d’acteurs noirs du secteur du football ointe que, dans les postes de dirigeants et de propriétaires, seulement 1,6% sont noirs. En 2020, la Fédération anglaise de football a créé un code de la diversité qui a pour ambition de lutter contre les inégalités raciales, que les 20 clubs de Premier League ont adopté.

«Nous essayons de moderniser le football afin qu'il cesse de s'appuyer sur son «petit livre noir» et son groupe de réseaux et qu'il donne réellement des chances égales à ceux qui sont qualifiés. Il ne s'agit pas de symbolisme, mais d'égalité des chances. D'être comme tout le monde», avait déclaré à l’époque Paul Elliott, responsable du conseil consultatif sur l'inclusion à la Football Association.