Formule 1 : Audi annonce son arrivée avec Sauber

Audi débarque en Formule 1. Le constructeur allemand a officialisé, ce mercredi, son arrivée dans la catégorie reine du sport automobile en tant que motoriste de l’écurie Sauber. Cette alliance était pressentie depuis la fin du mois d’août et l’arrêt du partenariat avec le sponsor Alfa Romeo fin 2023.

La saison prochaine, les monoplaces continueront de porter le nom d’Alfa Romeo avant de s’appeler Sauber en 2024 et 2025, puis Audi à partir de 2026. Pendant cette période, elles utiliseront toujours les moteurs Ferrari. Le moteur hybride des futures monoplaces sera fabriqué au centre technique d'Audi Sport à Neubourg-sur-le-Danube (Allemagne), alors que Sauber développera et assemblera les F1 sur son site de Hinwil (Suisse).

Si Audi fera ses grands débuts en Formule 1, la célèbre marque du groupe Volkswagen a déjà brillé par le passé en rallye (champion du monde des constructeurs en 1982 et 1984) et bien évidemment aux 24 Heures du Mans avec 13 victoires à son actif depuis 2001 (avec une voiture officielle ou une écurie privée). Et elle tentera d’offrir à Sauber son tout premier succès en F1.

«La combinaison de ces deux noms est très enthousiasmante pour notre sport, cela démontre le succès grandissant de la F1 et la force de nos choix pour continuer à la faire grandir tout en misant sur la neutralité carbone d'ici à 2030 grâce au carburant durable», s'est félicité dans un communiqué le président de la Formule 1 Stefano Domenicali.