NBA : Barack Obama bientôt propriétaire des Phoenix Suns ?

Barack Obama, ancien président des Etats-Unis, pourrait faire partie du futur groupe de propriétaires de la franchise NBA des Phoenix Suns.

S’il a toujours été un grand fan des Chicago Bulls, sa ville natale, Barack Obama, ancien président des Etats-Unis, serait en route pour tenter d’acquérir, en compagnie d’autres personnes, une autre équipe de NBA : les Suns de Phoenix.

C’est en tout cas la bombe lâchée par le journaliste américain Bill Simmons dans son podcast, pour lequel il recevait la légende des Suns Charles Barkley.

«J’ai entendu dire qu’Obama était impliqué dans l’un des groupes. Je pense que c’est le gars qui pourrait devenir le visage actuel de la franchise, et les investisseurs seraient tellement heureux de le mettre en avant», a déclaré le journaliste dans The Bill Simmons Podcast.

"If @BarackObama called me, hell yeah I'd buy the Suns." —Charles Barkley on potentially becoming an NBA owner pic.twitter.com/zINYiPjHXS

— The Ringer (@ringer) October 26, 2022